0
PREVIA
Universitario vs CD Moquegua
URGENTE
Así se mueve el Acumulado de la Liga 1 2026

Alianza Lima publicó sentido mensaje sobre su futbolista tras sufrir escalofriante lesión: "Estamos contigo"

A los 60 minutos, la futbolista de Alianza Lima sufrió una escalofriante lesión y tuvo que ser llevada a una clínica local.

Gary Huaman
Alianza Lima avanzó a la final del Torneo Clausura.
Alianza Lima avanzó a la final del Torneo Clausura. | Foto: Alianza Lima
COMPARTIR

Alianza Lima derrotó por 1-0 a Sporting Cristal por la semifinal de vuelta y avanzó a la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina, donde espera por el ganador del duelo entre Universitario de Deportes vs FBC Melgar.

Fernando Gaibor dejó fuerte mensaje sobre una final contra Universitario

PUEDES VER: Fernando Gaibor dejó fuerte mensaje sobre una final contra Universitario: "Me da igual"

Sin embargo, no todo fue felicidad porque el plantel íntimo perdió a una pieza fundamental que hará falta para las finales: Estefanía González.

Sucede que al minuto 60 del partido, la delantera colombiana sufrió un fuerte pisotón por parte de una futbolista rimense. Si bien la acción fue revisada en el VAR, el árbitro del encuentro decidió no expulsar a la jugadora de Sporting Cristal a pesar de que Estefanía tuvo que ser retirada en camilla y llevada a una clínica de emergencia debido a que le fracturaron el tobillo.

Tras el final del encuentro, Alianza Lima publicó un sentido mensaje de apoyo hacia su futbolista, quien lamentablemente no podrá disputar las finales del Torneo Clausura y una posible disputa por el título nacional.

"La fortaleza también se demuestra en los momentos más difíciles. Estefa, sabemos cuánto significa para ti defender estos colores y cuánto corazón dejas en cada partido. Hoy estamos contigo, acompañándote y deseándote mucha fuerza en tu recuperación. ¡Fuerza, Estefa!", escribió el cuadro íntimo.

Alianza Lima

El cuadro íntimo le envió fuerzas a Estefanía González.

¿Qué dijo el DT de Alianza Lima sobre Estefanía González?

Otro de los que se pronunció acerca de esta lamentable lesión fue el entrenador José Letelier, quien señaló lo siguiente: "No puedo adelantar un reporte médico exacto sobre el estado de Estefanía González. Ella está en la clínica. Solo sé que es una lesión compleja".

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla Acumulada Liga 1 2026: clasificación ACTUALIZADA tras el Alianza Lima vs Los Chankas

  2. Universitario vs. CD Moquegua: alineación confirmada crema para el partido de hoy

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano