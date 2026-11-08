Alianza Lima derrotó por 1-0 a Sporting Cristal por la semifinal de vuelta y avanzó a la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina, donde espera por el ganador del duelo entre Universitario de Deportes vs FBC Melgar.

Sin embargo, no todo fue felicidad porque el plantel íntimo perdió a una pieza fundamental que hará falta para las finales: Estefanía González.

Sucede que al minuto 60 del partido, la delantera colombiana sufrió un fuerte pisotón por parte de una futbolista rimense . Si bien la acción fue revisada en el VAR, el árbitro del encuentro decidió no expulsar a la jugadora de Sporting Cristal a pesar de que Estefanía tuvo que ser retirada en camilla y llevada a una clínica de emergencia debido a que le fracturaron el tobillo.

Tras el final del encuentro, Alianza Lima publicó un sentido mensaje de apoyo hacia su futbolista, quien lamentablemente no podrá disputar las finales del Torneo Clausura y una posible disputa por el título nacional.

"La fortaleza también se demuestra en los momentos más difíciles. Estefa, sabemos cuánto significa para ti defender estos colores y cuánto corazón dejas en cada partido. Hoy estamos contigo, acompañándote y deseándote mucha fuerza en tu recuperación. ¡Fuerza, Estefa!", escribió el cuadro íntimo.

El cuadro íntimo le envió fuerzas a Estefanía González.

¿Qué dijo el DT de Alianza Lima sobre Estefanía González?

Otro de los que se pronunció acerca de esta lamentable lesión fue el entrenador José Letelier, quien señaló lo siguiente: "No puedo adelantar un reporte médico exacto sobre el estado de Estefanía González. Ella está en la clínica. Solo sé que es una lesión compleja".