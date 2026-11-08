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Eros Montenegro mandó fuerte mensaje a Universitario: "CD Moquegua va a dar que hablar"
El defensor de CD Moquegua calentó la previa del duelo ante Universitario con una firme advertencia de cara al partido de esta noche en el Monumental.
CD Moquegua tendrá un partido clave HOY por la fecha 16 del Torneo Clausura. ‘La Embestida del Sur’ visitará a Universitario de Deportes con la necesidad de sumar puntos y alejarse de la zona de descenso a falta de solo dos fechas para el final de temporada. En ese contexto, Eros Montenegro, defensa del cuadro moqueguano, rompió su silencio y mandó un fuerte mensaje a los merengues.
Eros Montenegro mandó fuerte mensaje en la previa del Universitario vs CD Moquegua
En conversación con Jean Paulino, periodista de Líbero, el lateral de 24 años reconoció que el conjunto dirigido por Fabián Bustos se hace fuerte en su casa y más aún en estas instancias en las que lucha por el tetracampeonato; no obstante, confió en que sus compañeros y él podrán sumar puntos en su visita al coloso de Ate y no dudó en dejar una clara advertencia a su rival de turno, alegando que han trabajado durante la semana para neutralizar las virtudes de la ‘U’.
"Nosotros sabemos que (Universitario) es un equipo grande. Hemos venido trabajando en la semana. Yo creo que la 'U' se hace fuerte por las bandas y en la semana se ha trabajado bastante eso con el profe. Yo creo que Moquegua va a dar que hablar mañana (hoy) y espero hacer un buen partido", manifestó.
De esta manera, Eros Montenegro dejó en claro que CD Moquegua no llegará al Monumental únicamente a defenderse, sino que buscará complicarle la noche a Universitario. El conjunto moqueguano necesita sumar en Ate para alejarse de los últimos puestos de la tabla y afrontar con mayor tranquilidad la última jornada del campeonato.
¿A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua?
Vale resaltar que Universitario y CD Moquegua medirán fuerzas este domingo 8 de noviembre a las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental U Marathon, por la penúltima fecha del Torneo Clausura.
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