Daniel Porozo, figura de Sport Huancayo, rotundo por crucial partido ante Universitario: "En casa"

Sport Huancayo logró una importante remontada por 2-1 ante Cienciano en la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Con ello, el 'Rojo Matador' depende de sí mismo para ser campeón del campeonato y acceder a los playoffs por el título. Tras el duelo, Daniel Porozo no dudó en pronunciarse sobre el siguiente enfrentamiento ante Universitario de Deportes.

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Daniel Porozo, figura de Sport Huancayo, rotundo por crucial partido ante Universitario

Daniel Porozo fue una de las grandes figuras de Sport Huancayo y anotó el gol del triunfo. Por ello, fue el futbolista escogido para declarar a ras de campo ante las cámaras de 'L1 MAX', donde fue consultado sobre cómo encarar el partido ante Universitario.

Ante ello, el atacante del 'Rojo Matador' no dudó en señalar que vivirán el encuentro como una final. Además, resaltó la importancia de que este partido por el título se dispute en su localía habitual en Huancayo.

Daniel Porozo fue la estrella en la victoria de Sport Huancayo ante Cienciano

“ Se vienen finales. Es un gran partido que nos toca, es el último en casa (ante Universitario), hacerlo de la mejor manera y qué más feliz que hacerlo en casa ”, sostuvo el talentoso futbolista.

Por otro lado, Porozo valoró el rendimiento de sus compañeros en la victoria ante Cienciano y reveló las claves que los llevaron a lograr una gran remontada. “La garra, la fuerza, las decisiones que tomamos. Estamos unidos, hicimos las cosas de la mejor manera y se nos dio el resultado”, mencionó.

¿Cuándo juegan Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura?

De acuerdo a la programación de la Liga 1, el duelo de Universitario vs Sport Huancayo se disputará el domingo 22 de noviembre. Este partido se disputará a la par con los de Sporting Cristal y Alianza Lima. Por el momento, falta confirmar los horarios para estos enfrentamientos.