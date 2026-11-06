Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, explotó tras ser suspendido por dos fechas: "Me genera impotencia"

Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, rompió su silencio luego que la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 resolvió sancionarlo con dos fechas de suspensión y una multa de 8 UIT por criticar duramente el arbitraje de Bruno Pérez en la derrota del ‘Rojo Matador’ ante Juan Pablo II en Chongoyape, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Al respecto, el técnico uruguayo expresó su indignación por el castigo que recibió.

Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, explotó tras ser suspendido por dos fechas

En entrevista para el programa de YouTube 'Modo Fútbol', el estratega de 50 años cuestionó fuertemente la sanción en su contra y confesó sentirse impotente ante la decisión de la Comisión Disciplinaria. Asimismo, lamentó que no pueda expresarse abiertamente sobre las decisiones arbitrales sin el riesgo de ser suspendido.

" Es difícil hablar, cuando uno habla siempre los perjudicados somos nosotros. Sinceramente, me genera impotencia, bronca, no te voy a mentir. Anoche, cuando me enteré, me hicieron llegar la noticia, obviamente que nada contento, pero bueno, yo ya sé que es parte de este sistema y nada. Uno tiene, tal vez, que no hablar y callarse, como pasa siempre. Yo entiendo y vivo el fútbol de otra manera y como no me gusta que me metan la mano en el bolsillo, actúo de esa manera", dijo.

Richard Pellejero fue sancionado con dos fechas de suspensión y una multa de 8 UIT

De esta manera, Richard Pellejero evidenció su indignación por el castigo recibido y cuestionó las restricciones que existen para expresar su opinión sobre el arbitraje. Incluso, reconoció que esta situación le genera impotencia y bronca.

¿Por qué sancionaron a Richard Pellejero?

Como se recuerda, Pellejero criticó duramente el arbitraje encabezado por Bruno Pérez en la derrota de Sport Huancayo ante Juan Pablo II: "No tienen vergüenza, cero vergüenza ustedes. Estoy diciendo las cosas que tengo que decírtelas, tienes que cobrar lo que tienes que cobrar. Ya hicieron el mandado, ya hicieron el mandado", cuestionó.

¿Qué partidos se perderá Richard Pellejero con Sport Huancayo?

Vale mencionar que Pellejero se perderá los dos últimos partidos del Torneo Clausura, donde Sport Huancayo enfrentará a Cienciano en Cusco (fecha 16) y a Universitario en el IPD de Huancayo (fecha 17).