Universitario recibió una noticia buena y otra mala sobre Di Benedetto para enfrentar a CD Moquegua: “Apto”

Universitario recibirá la visita de CD Moquegua por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026. Los cremas buscarán imponer su localía para quedarse con los tres puntos y esperar un tropiezo de sus rivales con el fin de conquistar el segundo certamen del año y el ansiado tetracampeonato. Previo al encuentro, los de Ate recibieron novedades sobre Matías Di Benedetto, quien se perdió los últimos partidos por lesión.

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En ese contexto, el plantel dirigido por Fabián Bustos recibió una buena y una mala noticia sobre la situación del zaguero argentino a pocas horas de enfrentar a 'La Embestida del Sur'.

Universitario recibió una buena y una mala noticia sobre Matías Di Benedetto

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, el argentino nacionalizado peruano ya se recuperó de su lesión y está apto para el encuentro ante los moqueguanos. Sin embargo, el comando técnico optaría por no convocarlo para este cotejo, con el fin de que llegue 100% recuperado a la última fecha contra Sport Huancayo, donde se jugarán el todo o nada.

"(Matías Di Benedetto) Ya está listo, está apto, pero me parece que no va a ser tomado en cuenta para el partido con Moquegua. Va a aprovecharse el receso para que llegue bien al partido con Huancayo y ahí decidirá Fabian Bustos", informó el comunicador en el programa ‘L1 Radio’.

Matías Di Benedetto no sería convocado para el partido ante CD Moquegua

De esta manera, Universitario priorizaría la recuperación total de Matías Di Benedetto antes de volver a utilizarlo en competencia oficial. La intención del comando técnico es que el defensor llegue en óptimas condiciones al decisivo compromiso frente a Sport Huancayo, por la última jornada del Torneo Clausura.

¿Qué lesión tuvo Matías Di Benedetto?

Peralta Coello explicó que el central de 33 años sufrió un desgarro tras el clásico ante Alianza Lima. Aunque no fue de gran consideración como se especuló en un principio. El futbolista estuvo a punto de meterse entre los convocados para enfrentar a Juan Pablo II, pero su malestar recrudeció y retrasó su retorno a los campos de juego.

¿Cuándo juegan Universitario y CD Moquegua?

Recordemos que el partido entre Universitario y CD Moquegua está programado para este domingo 8 de noviembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon.