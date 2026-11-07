Alineaciones Alianza Lima vs Chankas: El potente once de Pablo Guede por el Clausura

Alianza Lima visitará la ciudad de Andahuaylas para afrontar su partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Se trata de un encuentro sumamente importante para los íntimos, que mantienen el sueño de conquistar el Clausura, aunque ya no dependen de sí mismos. En este contexto, Pablo Guede deberá reacomodar su esquema táctico, especialmente en la defensa, luego de que Renzo Garcés terminara con una fractura en la nariz tras el partido ante Cienciano. En esta nota, revisa las alineaciones de ambos equipos para esta penúltima jornada del Clausura, en la que cualquier error podría definir el futuro de los clubes.

Alineación de Alianza Lima vs Los Chankas

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Nicolás Díaz, Alan Cantero, Jairo Vélez; Federico Girotti y Eryc Castillo.

Alineación de Alianza Lima vs Los Chankas. Foto: composición Líbero/IG

Para este compromiso, Pablo Guede, que no estará en el banquillo debido a su sanción por dos fechas, apostaría por una alineación con algunas modificaciones en el esquema blanquiazul, especialmente en la zona defensiva tras la ausencia de Renzo Garcés. El equipo blanquiazul formaría con Alejandro Duarte en el arco; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni y Marco Huamán en defensa; Esteban Pavez, Nicolás Díaz, Alan Cantero y Jairo Vélez en el mediocampo; mientras que Federico Girotti y Eryc Castillo serían los encargados de comandar el ataque.

Alineación de Los Chankas vs Alianza Lima

Los Chankas: Hairo Camacho; Michael Kaufman, Héctor González, Carlos Pimienta, David González; Accel Campos, Marlon Torres, Christian Velarde, Brayan Guevara; Jarlin Quintero y Oshiro Takeuchi.

Por su parte, Los Chankas buscarán aprovechar su condición de local y hacerse fuertes en Andahuaylas. El conjunto dirigido por Juan Carlos Bazalar presentaría a Hairo Camacho como guardameta; Michael Kaufman, Héctor González, Carlos Pimienta y David Gonzálezen la última línea; Marlon Torres, Christian Velarde y Brayan Guevara en el mediocampo; dejando a Jarlin Quintero, Accel Campos y Oshiro Takeuchi como sus principales referencias ofensivas.

Alianza Lima vs Los Chankas: Fecha, hora y canal del partido

Alianza Lima visitará a Los Chankas este domingo 8 de noviembre de 2026 por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se disputará en el estadio Los Chankas, ubicado en Andahuaylas, desde la 1:00 p. m. (hora peruana). La transmisión EN VIVO estará a cargo de L1 MAX por televisión y L1 Play vía streaming.