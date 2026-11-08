Alianza Lima realizó grave denuncia contra Los Chankas previo partido: "No podemos aceptar"

Alianza Lima está concentrado para su partido ante Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules son conscientes de que la victoria es innegociable para seguir con opciones al título del campeonato. Sin embargo, en la previa, se conoció que han realizado una grave denuncia contra el cuadro andahuaylino.

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Alianza Lima realizó grave denuncia contra Los Chankas previo partido

Mediante su delegado, Tito Ordóñez, Alianza Lima se pronunció tras la polémica generada por la prohibición del ingreso de la hinchada visitante al Estadio Los Chankas de Andahuaylas. No obstante, manifestó su conformidad con esta decisión.

Sin embargo, Ordóñez aprovechó para denunciar que, para el club blanquiazul, resulta inaceptable que Los Chankas no garantice la seguridad del entrenador Pablo Guede. Esto, luego de que el cuadro local manifestara su intención de ubicar al técnico y a la delegación íntima en la tribuna y no en una cabina particular.

Tito Ordoñez denunció falta de seguridad para Alianza Lima por parte de Los Chankas

“ Respetamos que Los Chankas decidan solo hinchada local. Lo que no podemos aceptar es que no se garantice la seguridad del DT Pablo Guede, se pretenda ubicarlo en tribuna y no cabina, al igual que a la delegación de Alianza Lima . Jesús Gonzales, gerente general de Liga 1, debe intervenir de inmediato”, señaló mediante su cuenta de ‘X’.

Del mismo modo, el delegado de Alianza Lima solicitó que Jesús Gonzales, gerente general de la Liga 1, tome medidas en el asunto con el fin de garantizar la seguridad de toda la delegación del club para el partido por la fecha 16.

Alianza Lima tiene asegurado su presencia en una hipotética final de la Liga 1

El elenco blanquiazul es consciente de que no depende de sí mismos para conquistar el Torneo Clausura, ya que deberán esperar caídas de Sport Huancayo y Universitario. Sin embargo, Alianza Lima sí tiene asegurada su presencia en una gran final, ya que salió campeón del Torneo Apertura y quedó en el primer lugar de la tabla acumulada.