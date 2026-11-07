Alianza Lima confirmó cierre de tres tribunas de Matute para su próximo partido del Clausura

Alianza Lima es consciente de que necesita contar con el apoyo de su hinchada para encarar el tramo final del Torneo Clausura 2026 y seguir en la pelea por el título. Sin embargo, previo a su próximo partido, el club confirmó que tres tribunas del Estadio Alejandro Villanueva han quedado inhabilitadas.

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Alianza Lima confirmó cierre de tres tribunas de Matute para su próximo partido

La escuadra femenina de Alianza Lima está a puerta de disputar la semifinal de vuelta ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Sin embargo, el club anunció oficialmente que solo contarán con una tribuna habilitada para el clásico moderno.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución victoriana anunció a sus hinchas que han optado por cerrar las tribunas sur, norte y oriente del Estadio de Matute.

Alianza Lima confirmó cierre de tres tribunas de Matute

“ Por temas logísticos, las tribunas Sur, Norte y Oriente permanecerán cerradas. Todos los hinchas que hayan adquirido entradas en dichos sectores serán reasignados a la tribuna Occidente ”, mencionó el club en su pronunciamiento.

No obstante, el club también confirmó que los hinchas que adquirieron entradas para estas localidades serán trasladados automáticamente a la tribuna de occidente. Esto, con el fin de que puedan seguir presentes en el Estadio Alejandro Villanueva para apoyar al equipo.

Alianza Lima obligado a ganar ante Sporting Cristal en la Liga Femenina

El partido de Alianza Lima ante Sporting Cristal será uno de los más trascendentales de la semana. Ambos elencos se juegan la clasificación a la gran final del Torneo Clausura 2026 para posteriormente tener opción a los playoffs por el título nacional. Las blanquiazules están obligadas a ganar en casa, tras empatar 1-1 en la ida, y seguir en su lucha por el tricampeonato.