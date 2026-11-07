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Confirmado: Alianza Lima deberá jugar playoffs ante Universitario si quiere salir campeón

Alianza Lima tendrá que jugar de forma obligatoria los playoffs con Universitario si quiere salir campeón nacional de la temporada 2026.

Francisco Esteves
Alianza Lima deberá jugar playoffs ante Universitario si quiere salir campeón.
Alianza Lima deberá jugar playoffs ante Universitario si quiere salir campeón.
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El objetivo principal de Alianza Lima esta temporada es llevarse el título de la Liga 1 para acabar con la hegemonía de Universitario de Deportes, e impedir su tetracampeonato. Sin embargo, en Matute existen diferentes metas para el término del año, y los hinchas conocieron que deberán jugar playoffs de forma obligatoria si quieren salir campeones del fútbol peruano.

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Mientras que el conjunto dirigido por Pablo Guede no sabe aún si disputará finales, ya que, pese a que tiene muy complicado ganarlo, aún tiene chances en el Torneo Clausura; su contraparte deberá jugar de forma obligatoria duelos de ida y vuelta por la obtención de la Liga Femenina 2026.

¿Por qué Alianza Lima deberá jugar playoffs?

Resulta que, debido a que Universitario de Deportes se hizo con el Torneo Apertura, Alianza Lima está obligado a ganar el Clausura y luego disputar los playoffs del fútbol peruano ante la escuadra merengue para así poder llevarse el título nacional de forma oficial. De lo contrario, perderá el tricampeonato histórico.

Alianza Lima

Alianza Lima en la Liga Femenina 2026.

Recordemos que las blanquiazules aún no tienen la plaza asegurada en la final. Primero deben derrotar a Sporting Cristal en Matute por las semifinales del Torneo Clausura y luego vencer en la final a la 'U' o Atlético Andahuaylas. Solo así obtendrán el boleto a la definición de la Liga Femenina.

Recordemos que Alianza Lima es el club más campeón del fútbol femenino desde que este se hizo profesional en 2021, y el elenco nacional con mejor desempeño a nivel histórico de la Copa Libertadores, ya que lograron llegar hasta cuartos de final en su mejor campaña.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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