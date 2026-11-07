Alianza Lima y sus cinco sensibles bajas para partido ante Los Chankas por Torneo Clausura

Alianza Lima se enfrenta ante Los Chankas por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026. La escuadra blanquiazul tiene la obligación de vencer y esperar otros resultados para seguir en la pelea por el título del campeonato. Sin embargo, se conoció que deberán afrontar las bajas de cinco jugadores destacados.

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Alianza Lima y sus cinco sensibles bajas para partido ante Los Chankas

La escuadra íntima es consciente de que necesita contar con todos sus jugadores para seguir aspirando a conquistar el título nacional sin necesidad de disputar una final. Sin embargo, se confirmó que cinco futbolistas no viajaron para el duelo en Andahuaylas. Se trata de Renzo Garcés, Cristian Neira, Josué Estrada, Piero Cari y Paolo Guerrero .

La baja más importante de Alianza Lima es la de Renzo Garcés. El defensor terminó con un golpe en la nariz tras el partido ante Cienciano y posteriormente se confirmó que sufrió una fractura, lesión que también lo dejó fuera de la convocatoria de la selección peruana. De esta forma, tendrá que ceder su lugar en la defensa y la capitanía.

Renzo Garcés no realizó el viaje a Andahuaylas y será baja para el partido ante Los Chankas.

Por su parte, Neira, Estrada y Cari siguen sin ser considerados en las convocatorias de Pablo Guede. Los dos primeros han quedado fuera de varias nóminas del equipo, por lo que es evidente que no forman parte de las prioridades del comando técnico. En tanto, Piero Cari tuvo participación con el equipo de Liga 3, por lo que tampoco realizó el viaje.

En el caso de Paolo Guerrero, su ausencia se debe a la lesión que padece y que lo ha mantenido al margen de los últimos partidos. El ‘Depredador’ ya realiza trabajos con balón y continúa avanzando en su recuperación, pero todavía no está en condiciones de integrar la convocatoria.

¿Quién reemplazará a Renzo Garcés ante Los Chankas?

Tras la ausencia de Renzo Garcés, el comando técnico de Alianza Lima deberá definir quién será su reemplazo en el once inicial. A falta de confirmación, lo más probable es que Nicolás Díaz o Gianfranco Chávez sean quienes ocupen su lugar en el campo.