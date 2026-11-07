Comisión Disciplinaria confirmó firme medida contra Los Chankas previo partido con Alianza Lima

Uno de los partidos más importantes de la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026 será el que protagonicen Alianza Lima vs Los Chankas. Este duelo será vital para las aspiraciones de ambos elencos. Sin embargo, en la previa, la Comisión Disciplinaria sorprendió al confirmar que impusieron una medida en contra del cuadro de Andahuaylas.

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Comisión Disciplinaria confirmó rotunda medida contra Los Chankas

Los 'Guerreros' se encuentran en la disputa por acceder a la Copa Sudamericana y recientemente recibieron una noticia que terminó alterando su preparación para el duelo ante Alianza Lima. Resulta que la Comisión Disciplinaria notificó una severa medida contra Los Chankas por incumplir un artículo del reglamento de la Liga 1.

Resulta que el cuadro andahuaylino fue hallado culpable de quebrantar el artículo 77, acápite 77.1, literal a) del reglamento de la competición. Por lo que decidieron darle una severa advertencia tras lo ocurrido.

Comisión Disciplinaria impuso medida contra Los Chankas

“ IMPONER al Club Los Chankas CYC una advertencia por la infracción al artículo 77, acápite 77.1, literal a) del Reglamento de la Liga1 Te Apuesto 2026” , mencionaron en el documento.

De acuerdo con la Comisión Disciplinaria Los Chankas no cumplieron con entregar 70 entradas de cortesía para las tribunas occidente u oriente a la Liga de Fútbol para el partido ante ADT de Tarma por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Del mismo modo, advirtieron que, en caso de reincidencia, el club se verá expuesto a recibir una sanción en su contra, tal como lo establece el artículo 37 del Reglamento Único Disciplinario de la FPF.

Los Chankas ponen en riesgo su clasificación a la Copa Sudamericana

Actualmente, el cuadro andahuaylino se encuentra en la décima posición de la tabla de posiciones de la Liga 1 con 47 puntos y a solo dos unidades de entrar a puestos internacionales. Sin embargo, Los Chankas necesitarán vencer a Alianza Lima en su siguiente partido y esperar que Alianza Atlético ceda terreno para poder escalar en la tabla y quedar con un mejor panorama para la última fecha.