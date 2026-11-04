Chankas emitió fuerte comunicado a poco de enfrentar a Alianza Lima por el Clausura: “Exhortamos”

Alianza Lima ya tiene la mente puesta en su enfrentamiento ante Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los blanquiazules visitarán a los ‘Guerreros’ con el fin de poder quedarse con la victoria y seguir en la pelea por el título. Sin embargo, el cuadro de Andahuaylas sorprendió al emitir un comunicado por este enfrentamiento.

Chankas emitió fuerte comunicado a poco de enfrentar a Alianza Lima

Mediante sus canales oficiales, Los Chankas publicaron un comunicado para informar que su partido ante Alianza Lima contará únicamente con acceso para la hinchada local. De esta forma, los aficionados blanquiazules no podrán asistir a este trascendental encuentro.

En la primera parte de su pronunciamiento, el club indicó que esta medida tiene como finalidad salvaguardar la integridad de todos los asistentes al Estadio Los Chankas de Andahuaylas.

Chankas comunicó que su partido ante Alianza Lima será solo con hinchada local

“El Club Los Chankas CYC informa a la opinión pública, a la hinchada en general y a los medios de comunicación que el encuentro frente a Alianza Lima, programado para el domingo 8 de noviembre, a la 1.00 p. m., en el Estadio Los Chankas, se disputará únicamente con hinchada local , con el objetivo de preservar la seguridad de todos los asistentes”, mencionaron.

Del mismo modo, Los Chankas aprovecharon para pedirles a sus hinchas que acudan al estadio con la camiseta oficial del equipo y alienten con orden y respeto. Asimismo, advirtieron que no se permitirá el ingreso de personas con indumentaria alusiva a Alianza Lima.

“A la hinchada y al público en general: los exhortamos a acudir al estadio con la camiseta oficial del club y a alentar a Los Chankas con orden y respeto. Solicitamos no ingresar con camisetas, banderolas ni instrumentos alusivos al equipo visitante, a fin de evitar restricciones al momento del ingreso”, señalaron.

Alianza Lima se juega la posibilidad de pelear por el título del Torneo Clausura

A dos partidos de finalizar el Torneo Clausura, Alianza Lima se mantiene en la quinta posición con 28 unidades y se ubica a solo tres puntos de los líderes Sporting Cristal y Sport Huancayo. Sin embargo, Universitario tiene un partido menos y si logra ganarlo, sumará 33 puntos.

Con ese escenario, los blanquiazules deberán vencer a como de lugar en Andahuaylas y esperar una caída de sus contrincantes por el liderato para llegar a la última fecha con opciones al título.