Alianza Lima viajó con dos exjugadores de Independiente para partido ante Los Chankas: "Plantel completo"

Alianza Lima viajó a Andahuaylas para enfrentar a Los Chankas por la penúltima fecha del Torneo Clausura. Los íntimos llegaron en hora de la mañana de este sábado al interior del país en busca de un triunfo que les permita soñar con ganar el segundo certamen. No obstante, a su arribo a tierras andahuaylinas, los dirigidos por Pablo Guede sorprendieron al descender del avión con dos exjugadores de Independiente de Argentina.

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Alianza Lima viajó con dos exjugadores de Independiente para partido ante Los Chankas

El periodista André Vargas realizó la cobertura de la llegada del plantel íntimo a Andahuaylas y en las imágenes registradas se pudo notar la presencia de Fernando Gaibor y de Luis 'Cuto' Guadalupe, ambos exjugadores de Independiente de Avellaneda.

Como se sabe, el volante ecuatoriano juega en Alianza Lima desde inicios del 2025, por lo cual su presencia con el plantel en Andahuaylas está más que justificada. Sin embargo, la aparición de Guadalupe, tricampeón con Universitario, generó gran sorpresa entre los presentes. Hasta el momento, se desconocen los motivos de su viaje.

"Vemos llegando a los jugadores, al plantel completo de Alianza Lima, vemos a Kevin Quevedo también", se oye decir al citado comunicador mientras realizaba la cobertura para el canal de YouTube de José Varela.

'Cuto' Guadalupe viajó a Andahuaylas con plantel de Alianza Lima

¿Cuándo jugaron Luis Guadalupe y Fernando Gaibor en Independiente?

Recordemos que el popular 'Cuto' llegó al ‘Rey de Copas’ en 1999 procedente de Universitario de Deportes, pero tuvo un paso muy breve. El exjugador duró aproximadamente 6 meses y disputó muy pocos encuentros. Por su parte, Gaibor vistió la camiseta del cuadro argentino entre 2018 y 2019.

De esta manera, la presencia de Luis Guadalupe con la delegación de Alianza Lima generó interrogantes, especialmente por su pasado como jugador de Universitario, uno de los clásicos rivales del conjunto blanquiazul. Por ahora, no se ha brindado una explicación sobre los motivos de su viaje a Andahuaylas, por lo que la aparición del exfutbolista sigue siendo una incógnita.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas?

Vale mencionar que el partido de Alianza Lima y Los Chankas está programado para este domingo 8 de noviembre a la 1.00 p. m. en Andahuaylas, por la fecha 16 del Torneo Clausura.