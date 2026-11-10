Sporting Cristal vs Cienciano: día, hora y canal confirmado por la fecha final del Clausura

Todo definido para la última fecha del Torneo Clausura 2026 en el que Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo. La Liga 1 anunció el día y horario confirmado de este cotejo clave que puede terminar consagrando a un ganador del segundo certamen del año.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cienciano?

El partido entre Sporting Cristal vs Cienciano por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre en el Estadio Alberto Gallardo. El elenco del Rímac necesita a como de lugar la victoria en casa, sabiendo que luego debe aguardar cómo quede el otro partido clave en Huancayo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano?

Este choque entre Sporting Cristal y Cienciano se disputará a partir de las 3.00 p. m. hora local. De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 2.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Clausura 2026 se verá por L1 MAX. Asimismo, tienes la opción vía streaming para verlo en los aplicativos de DGO, Movistar TV App y TV 360.

Sporting Cristal cierra el Torneo Clausura 2026 en el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal afrontará un partido decisivo ante Cienciano. El equipo liderado por Roberto Mosquera está obligado a ganar en casa para mantener sus posibilidades de conquistar el segundo certamen del año, aunque también deberá esperar que Sport Huancayo no derrote a Universitario en la última jornada. Por su parte, el cuadro cusqueño buscará cerrar su participación con un resultado positivo, luego de caer 2-1 ante el 'Rojo Matador' en la fecha anterior.