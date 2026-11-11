Sport Huancayo recibe dura noticia a poco del partido ante Universitario por el Clausura

Sport Huancayo recibió una noticia que condiciona la organización de su partido ante Universitario por la última fecha del Torneo Clausura 2026. A pocos días de este importante compromiso, se conoció que, hasta el momento, el estadio IPD de Huancayo solo tendrá habilitada la tribuna Occidente, situación que reduce las opciones de asistencia para los hinchas de ambos equipos.

La información fue compartida por el periodista Gustavo Peralta, quien dio a conocer que todavía existe incertidumbre sobre la distribución de los aficionados en el recinto deportivo. "Hasta hoy, el Huancayo vs Universitario solo tendrá habilitada la tribuna occidente. La policía determinará si es con una o dos hinchadas", señaló el comunicador.

De esta manera, la presencia de los seguidores de Universitario en el estadio todavía no está definida. La PNP tendrá que evaluar las condiciones de seguridad para determinar si el encuentro puede contar con ambas hinchadas o si se permitirá únicamente el ingreso de los aficionados del equipo local. La decisión será clave para organizar el acceso y evitar posibles incidentes durante el compromiso.

(VIDEO: L1 MAX)

Cabe recordar que el encuentro se disputará en el estadio IPD de Huancayo, luego de que se descartara un cambio de sede por los trabajos de renovación de la pista atlética. Sin embargo, la tribuna Oriente no cuenta con garantías, motivo por el cual no puede recibir espectadores por ahora. Esta situación deja a Occidente como el único sector habilitado para el público.

El partido será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el cierre del Torneo Clausura 2026. Sport Huancayo buscará aprovechar su localía para pelear por el título, mientras que Universitario intentará conseguir un resultado importante en la altura. Por ello, además de la expectativa deportiva, la habilitación de las tribunas y la decisión sobre el ingreso de las hinchadas se convirtieron en temas importantes en la previa.

Sport Huancayo vs Universitario: fecha, hora y canal

El partido entre Sport Huancayo vs Universitario por la última fecha del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 22 de noviembre a las 3.00 p. m. hora local con la transmisión de L1 MAX.