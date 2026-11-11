Ricardo Salcedo, capitán de Sport Huancayo, confesó si recibirán dinero tras el partido ante la ‘U’

Dentro de una semana se enfrentarán Sport Huancayo y Universitario en el Estadio IPD de la ciudad la Incontrastable, en un partido que definirá al campeón del Torneo Clausura y en donde se decidirá si hay semifinales o final directa por la Liga 1 2026. En ese sentido, Ricardo Salcedo, capitán del cuadro huancaíno, sorprendió confesando si les han ofrecido dinero a cambio del resultado.

Como sabemos, este encuentro será crucial debido a que tanto Sporting Cristal como la ‘U’ tienen sus intereses posados en él, ya que decidirá quién enfrenta a Alianza Lima. En ese sentido, en el programa ‘Hablemos de MAX’ vía L1 MAX le preguntaron al referente del ‘Rojo Matador’ sobre si la directiva les dará un premio si es que logran derrotar a los merengues y hacerse con el segundo certamen de la temporada.

" Seguro habrá premio por ganar el Clausura. En estos días nos vamos a reunir para ver ese tema ", indicó Ricardo Salcedo, dejando claro que probablemente Sport Huancayo les otorgue a todos sus futbolistas un incentivo económico por haberse llevado el título. Sobre todo para que lleguen con el mejor de los ánimos a las semifinales, donde nuevamente enfrentarían a Universitario.

Asimismo, el futbolista del cuadro huancaíno se refirió a lo que será el encuentro ante la ‘U’ por la última jornada del Torneo Clausura. “De la 'U' preocupa todo. Tiene dos grandes delanteros, un gran plantel. Va a ser un rival muy complicado”, sentenció el mediocampista del ‘Rojo Matador’.

¿Cuándo juega Sport Huancayo vs. Universitario?

El partido entre ambos clubes será el próximo domingo 22 de noviembre desde las 3.00 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de L1 MAX vía DSPORTS y Movistar Deportes. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todos los detalles.