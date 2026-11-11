Sporting Cristal busca el fichaje de jugador que está en los planes de Alianza: “Deseo del jugador”

Sporting Cristal se viene preparando para lo que será su final de la Copa de la Liga contra Alianza Atlético, para después enfocarse en cerrar de la mejor manera el Torneo Clausura y soñar con clasificar a los playoffs para disputar una final contra Alianza Lima. No obstante, la tienda rimense también planifica lo que será la siguiente temporada, por lo que las salidas e incorporaciones serán temas importantes. Bajo este contexto, se conoció que los celestes buscan el fichaje de uno de los jugadores que está en los planes de los íntimos para la próxima campaña: se trata de Mauricio Arrasco.

Sporting Cristal busca el fichaje de Mauricio Arrasco, que está en los planes de Alianza Lima

Video: Fútbol Satélite

De acuerdo con información del periodista Julio Peña, durante la emisión del programa 'Fútbol Satélite', la actual figura de FC Cajamarca se encuentra en la mira de Cristal para la siguiente temporada y uno de los factores que podría influir es el pasado de su hermano con los bajopontinos. A esto se le sumaría que la familia del jugador, no está feliz por cómo terminó el vínculo entre el jugador y Alianza Lima en el pasado.

“Que lo de Arrasco es muy posible, por más que también exista el interés de Alianza. El hermano mayor tiene una historia cercana con Cristal. Eso podría acercarlo. Sin embargo, a la familia no le habría gustado mucho la forma en la que salió de Alianza, por lo que estarían frenando un poco esa posibilidad, aunque no necesariamente sea el deseo del jugador”, dio a conocer el comunicador.

Maurico Arrasco está en la mira de Sporting Cristal y Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Liga 1

De esta manera, Sporting Cristal entra en la pelea con Alianza Lima por el mediocentro que ha mantenido un buen rendimiento con FC Cajamarca anotando siete goles y cuatro asistencias en quince partidos disputados en el Torneo Clausura.

Trayectoria de Mauricio Arrasco