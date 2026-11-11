¿Roberto Mosquera continuará en Sporting Cristal la próxima temporada? Esto es lo que se sabe

Sporting Cristal ya piensa en la siguiente temporada de la Liga 1, mientras se prepara para los encuentros contra Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga y frente a Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, una de las dudas que tienen los hinchas celestes es el futuro de Roberto Mosquera, quien le cambió la cara a un equipo que venía de atravesar una mala gestión en cuanto a entrenadores. Bajo este contexto, se reveló si Mosquera continuará la próxima temporada en el Rímac.

¿Roberto Mosquera continuará en Sporting Cristal la próxima temporada en la Liga 1?

De acuerdo con la información del periodista Julio Peña, durante la emisión del programa 'Fútbol Satélite', la continuidad del técnico dependerá, en términos coloquiales, de la foto final, es decir, de cómo termine Sporting Cristal el torneo peruano y hasta dónde pueda llegar.

" Me dijeron que la continuidad de Mosquera depende mucho de la foto final , algo con lo que no estoy muy de acuerdo, porque yo ya le habría renovado. Prefiero tenerlo ahí, considerando que me ha dado resultados, antes que salir a buscar otro entrenador. Decirle que no a Mosquera significa tener que buscar un nuevo técnico. Sporting Cristal, con el plantel que tiene actualmente, ya no necesita hacer muchos cambios", explicó el periodista quien también dejó su punto de vista al señalar que dejaría en el banquillo a Mosquera.

Sporting Cristal evalúa el futuro de Roberto Mosquera

Esta situación ha generado preocupación entre los hinchas, quienes bajo el mando de Mosquera han visto mejoras en el equipo bajopontinos, esto, tomando en cuenta los malos resultados que obtuvieron durante el Torneo Apertura.

Rendimiento de Roberto Mosquera en Sporting Cristal

Roberto Mosquera ha dirigido un total de 25 partidos al mando de Sporting Cristal, en los que consiguió 16 victorias; 4 empates y 5 derrotas.