DT de club histórico de la Liga 1 recibió duro castigo: no podrá dirigir durante 14 partidos

El fútbol peruano vuelve a tener un caso polémico que involucra a un entrenador que no podrá estar en los banquillos durante una importante cantidad de partidos. Se trata de Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, quien recibió un castigo de 14 fechas de suspensión y una multa de 10 UIT tras los incidentes que protagonizó en el estadio Alejandro Villanueva durante el encuentro frente a Alianza Lima.

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Horacio Melgarejo recibe duro castigo de 14 fechas sin dirigir

De acuerdo con el informe de la Comisión Disciplinaria, Melgarejo recibió una primera suspensión de 10 fechas y una multa de cuatro UIT por infringir el artículo 19, acápite 19.1, del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol. A ello se sumó una segunda sanción de cuatro partidos y seis UIT por incumplir lo establecido en el artículo 17, acápite 17.1, literal b), numeral viii), del mismo reglamento.

De esta manera, el entrenador argentino acumula 14 partidos de suspensión y una multa equivalente a 10 UIT. Además, la resolución advierte que, si vuelve a cometer una infracción de igual o similar naturaleza, se aplicarán las disposiciones correspondientes a la reincidencia, lo que podría traerle consecuencias disciplinarias todavía más severas.

Informe de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

¿Por qué fue sancionado Horacio Melgarejo?

Como se recuerda, el técnico del conjunto cusqueño tuvo una acalorada reacción durante el partido disputado en Matute. Tras recibir la tarjeta roja, realizó gestos hacia los aficionados blanquiazules y posteriormente hizo la señal de Universitario con sus manos mientras se dirigía a los vestuarios. Esta situación provocó la molestia de los hinchas y generó un tenso momento con integrantes de la dirigencia aliancista.

Sin embargo, este nuevo castigo representa otro duro golpe para Melgarejo, quien ya arrastraba un antecedente disciplinario en el fútbol peruano. Meses atrás, la Comisión Disciplinaria de la FPF le había impuesto un año de suspensión y una multa de 20 UIT por sus declaraciones contra la Copa Caliente de la Liga. Posteriormente, el TAS concedió una medida cautelar que le permitió volver a dirigir mientras se resolvía su caso.

De esta manera, las 14 fechas de suspensión representan prácticamente perderse un Torneo Apertura completo, por lo que el futuro del entrenador en el fútbol peruano vuelve a quedar seriamente comprometido.