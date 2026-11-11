Sporting Cristal y los resultados que necesita clasificar a la Copa Libertadores 2027

Sporting Cristal afrontará la última jornada del Torneo Clausura 2026 con una oportunidad de oro para conseguir su clasificación a la Copa Libertadores 2027. Aunque todavía no tiene asegurado un boleto al certamen continental, los celestes dependen de una combinación de resultados para quedarse con el segundo torneo corto del año y acceder a los playoffs por el título nacional. Para lograrlo, deberán vencer a Cienciano y esperar que Sport Huancayo no consiga una victoria frente a Universitario.

¿Qué necesita Sporting Cristal para ganar el Clausura y llegar a la Libertadores 2027?

El primer paso para los dirigidos por Roberto Mosquera será hacer su tarea en el estadio Alberto Gallardo. Actualmente, el equipo rimense suma 32 puntos, mientras que Sport Huancayo lidera con 34 unidades. Por ello, una victoria ante Cienciano le permitirá alcanzar los 35 puntos y superar al 'Rojo Matador' si este empata o pierde frente a Universitario. Si Huancayo también gana, llegará a 37 unidades y se quedará con el Clausura.

Este detalle hace que el partido entre Sport Huancayo y Universitario sea determinante para las aspiraciones celestes. Si el cuadro huancaíno empata, Cristal podría superarlo por diferencia de goles siempre que consiga el triunfo ante Cienciano. Si pierde, los rimenses también lo pasarán en puntaje.

Sporting Cristal necesita ser campeón del Torneo Clausura para asegurar presencia en Copa Libertadores 2027.

De darse todo a su favor, los del Rímac podrán disputar una semifinal de los playoffs frente a Universitario, que ya tiene asegurado el segundo lugar de la tabla acumulada. Alianza Lima, ganador del Apertura y líder de la clasificación anual, esperaría en la final nacional. Así, los celestes tendrían que superar a los cremas para avanzar a la definición por el título.

Lo más importante es que llegar a esa semifinal le garantizaría a Sporting Cristal, como mínimo, el tercer puesto de la Liga 1 2026 y, por tanto, el cupo de Perú 3 a la Copa Libertadores 2027, incluso si pierde la llave. Si consigue avanzar a la final, asegurará uno de los dos primeros puestos del campeonato y también su presencia en el torneo continental desde la fase de grupos. Por eso, el duelo ante Cienciano y lo que ocurra en Huancayo pueden cambiar por completo el futuro internacional de los celestes.