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¿Qué equipos peruanos pueden clasificar a la Copa Libertadores y Sudamericana 2027?
Alianza Lima y Universitario ya aseguraron presencia internacional, mientras otros ocho clubes pelean por los cupos restantes a la Libertadores y Sudamericana 2027.
La Liga 1 2026 entra en su recta decisiva y no solamente está en juego el título nacional, sino también los cupos para los torneos internacionales del próximo año. Alianza Lima y Universitario ya aseguraron su presencia en la Copa Libertadores 2027, mientras que otros clubes buscan quedarse con las plazas restantes. Si el campeonato terminara hoy y se diera una final directa entre blanquiazules y cremas, los cuatro representantes peruanos en la Libertadores serían Alianza Lima, Universitario, FBC Melgar y Deportivo Garcilaso.
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En ese mismo escenario, los equipos que ocuparían los cuatro lugares para la Copa Sudamericana 2027 serían Sporting Cristal, Cusco FC, Cienciano y Sport Huancayo, que actualmente se ubican entre el quinto y octavo puesto de la tabla acumulada. De esta manera, los celestes tendrían que conformarse con un boleto al segundo torneo continental, mientras que Melgar y Deportivo Garcilaso accederían a la Libertadores.
Alianza Lima es el único club que ya aseguró fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.
¿Qué equipos todavía pueden clasificar a los torneos internacionales?
La pelea todavía está abierta porque la definición del campeonato puede modificar la distribución de los cupos. Además de Alianza Lima y Universitario, que ya tienen asegurada su presencia en la Libertadores, FBC Melgar, Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, Cusco FC, Cienciano, Sport Huancayo, Alianza Atlético y Los Chankas mantienen posibilidades de acceder a una competencia internacional. La última jornada será determinante para establecer sus posiciones y conocer qué equipos avanzarán a las instancias decisivas.
Un detalle importante es que Sporting Cristal todavía puede aspirar a la Copa Libertadores si consigue ganar el Torneo Clausura y alcanza las instancias correspondientes de la definición nacional. Asimismo, los equipos que participen en las semifinales también tendrán asegurada su presencia en la Libertadores. Por ello, la última fecha será clave para definir el destino internacional de los clubes peruanos en 2027.
Tabla Acumulada de la Liga 1 2026: equipos que aspiran a torneos Conmebol
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|33
|30
|69
|2. Universitario
|33
|20
|61
|3. FBC Melgar
|33
|18
|57
|4. Deportivo Garcilaso
|33
|15
|55
|5. Sporting Cristal
|33
|15
|51
|6. Cusco FC
|33
|-1
|51
|7. Cienciano
|33
|8
|50
|8. Sport Huancayo
|33
|-1
|50
|9. Alianza Atlético
|33
|1
|49
|10. Los Chankas
|33
|-12
|48
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