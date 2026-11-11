Alianza Lima interesado en figura de Comerciantes Unidos, informó prestigioso portal

Alianza Lima está en la final del fútbol peruano y cuenta con posibilidades de salir campeón de la Liga 1 2026, pero eso no significa que la directiva haya descuidado la planificación de la siguiente temporada. En ese sentido, un destacado portal internacional aseguró que los blanquiazules están tras los pasos de un futbolista destacado de Comerciantes Unidos.

Los íntimos disputarán la Primera División del Perú y la Copa Libertadores 2027, donde ya se encuentran en fase de grupos gracias a que quedó líder del Acumulado esta campaña. Por ello, es normal que la institución se encuentre buscando refuerzos de categoría para poder competir de la mejor manera en ambos frentes.

Según Transfermarkt, prestigioso medio internacional que brinda todo tipo de información certera sobre clubes y sus deportistas, Alianza Lima está tras los pasos de Matías Córdova de cara a la siguiente temporada . Es decir, los blanquiazules buscarán contratarlo en el próximo mercado de transferencias del balompié nacional.

Matías Córdova brilla en Comerciantes Unidos.

Sin embargo, esto únicamente es un rumor del mencionado portal y, de momento, no se ha informado sobre alguna oferta formal del club de La Victoria hacia Comerciantes Unidos, institución donde milita actualmente Matías Córdova. El jugador en cuestión es un portero de 24 años y llegaría a Matute como uno de los guardametas suplentes.

Trayectoria de Matías Córdova

Estos han sido sus clubes: