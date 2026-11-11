Alianza Lima entristece a su hinchada al comunicar sensible fallecimiento: "Consuelo y compañía"

Alianza Lima y todos sus hinchas se encuentran de luto debido a que el club confirmó un sensible fallecimiento a través de sus redes sociales. Todo esto a poco de que la institución deportiva dispute las dos finales de la Liga 1 2026. A continuación, te brindamos cada uno de los detalles al respecto.

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Mediante un comunicado en su cuenta oficial de ‘X’, plataforma social antes conocida como Twitter, el conjunto de La Victoria notificó sobre el deceso de uno de sus miembros más antiguos y leales: Don Alberto Souza Ferreira Salinas. De inmediato, los aficionados dejaron su más sentido pésame en los comentarios.

“ El Club Alianza Lima expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de Don Alberto Souza Ferreira Salinas, socio vitalicio del Club, gran caballero y amigo. Nuestras oraciones lo acompañan. Nuestro consuelo y compañía para su familia y amigos ”, precisó Alianza Lima para tristeza de toda su hinchada alrededor del mundo.

Alianza Lima y su sensible deceso.

De esta forma, el club de Matute se encargó darle el último adiós a su socio vitalicio y de comunicarle el suceso a todos los hinchas de la institución victoriana. Vale precisar que en estos momentos los blanquiazules tienen muchas preocupaciones por todo lo que ha sucedido durante la temporada.

Alianza Lima disputará la final de la Liga 1 2026

En medio de todo, es importante resaltar que Alianza Lima se encuentra a punto de disputar las finales de la Liga 1 2026, donde se encuentra esperando un rival que saldrá entre Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Huancayo. Lo cierto es que el cuadro íntimo tiene asegurado jugar la definición por el título nacional por haber quedado líder del Acumulado.