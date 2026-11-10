Alianza Lima no enfrentará a Universitario en los playoffs del fútbol peruano

Los hinchas del fútbol peruano están esperando la gran final de la Liga 1 2026, donde Alianza Lima espera por conocer a su rival. Sin embargo, los aficionados blanquiazules saben que a nivel institucional todas las competiciones cuentan, como por ejemplo la Liga Femenina donde ya se confirmó la final del Torneo Clausura ante Universitario. Sin embargo, también se conoció que en otra definición quedó descartado chocar con la ‘U’.

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Resulta que, mientras los planteles principales pelean por el fútbol masculino y femenino, se conoció que los merengues quedaron totalmente eliminados de los playoffs de la Liga 3, esto a causa de una decisión de la Comisión Disciplinaria, que le otorgó tres puntos a su rival y ahora los cremas no podrán alcanzarlo en la tabla de posiciones. Por ello, deberán esperar una temporada más para ascender a la Liga 2.

Caso contrario ocurre con Alianza Lima, cuyos equipos clasificaron a los cuartos de final y de momento es líder del Grupo B, el cual comparte con Juventud Callao, Universitario y Juan Aurich. Falta una fecha para que acabe esta fase y los de Matute enfrentarán a la 'U' en el clásico, pero pase lo que pase el destino de ambos está oleado y sacramentado. Por ello, los íntimos tendrán otro adversario en la siguiente etapa.

El primer clásico quedó 1-0 a favor de Alianza Lima.

Vale resaltar que el cuadro de La Victoria disputa la Liga 3 con su reserva, ya que el plantel principal, comandado por Pablo Guede, se encuentra jugando la Liga 1. Si consiguen el tan anhelado ascenso, la próxima temporada podríamos tener al conjunto mayor disputando la Primera División y a la cantera en Segunda División, detalle que sería histórico en nuestro balompié.

¿Qué clubes siguen en competencia?

De momento, siguen en competencia FBC Melgar, Alianza Lima, ASA FC, Juventud Callao, Sporting Cristal, Pacífico FC, Valle Sagrado y Ecosem Pasco. Los cruces confirmados hasta el momento son Melgar vs. Valle Sagrado y ASA FC vs. Juventud Callao. El rival de los blanquiazules saldrá entre los restantes.