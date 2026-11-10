FPF confirma una 'fiesta' en Matute antes de que Alianza Lima juegue final de la Liga 1

Dentro de las próximas semanas, Alianza Lima afrontará la gran final de la Liga 1 2026, aunque todavía no conoce a su rival debido a que saldrá entre Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo. En esa línea, recientemente los hinchas quedaron sorprendidos al conocer que un tremendo evento, que promete ser una fiesta, se realizará en el campo del Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Así confirmó la Federación Peruana de Fútbol.

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En diálogo con RPP, Benjamín Romero, director comercial de la FPF, habló de lo que promete ser un día para compartir con toda la familia en las instalaciones del recinto deportivo donde los blanquiazules ejercen localía. Como se informó hace unas semanas, la selección peruana disputará acá un partido amistoso ante su similar de Bolivia este viernes 13 de noviembre, por la fecha FIFA.

Por ello, previo a este compromiso internacional, el hombre de la Federación Peruana de Fútbol indicó lo siguiente: “ Las entradas van desde 49 soles, es el primer partido de Perú de local en el año. El día viernes en el estadio Alejandro Villanueva habrá comida, música, será un momento muy especial para compartir en familia ”. De esta forma, invitó a todos los hinchas para que acudan al Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima.

Perú jugará en el Estadio Alejandro Villanueva.

“Esperamos que sea un lleno total del estadio el día viernes. Es importante para todos, tanto hinchas como trabajadores de la FPF, que Perú se lleve la victoria. Es el reencuentro de la afición en Lima, queremos unir al pueblo con la selección”, agregó Benjamín Romero. Recordemos que esta puede ser la primera victoria de la selección peruana bajo el mandato de Mano Menezes.

¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia y dónde ver EN VIVO?

El partido entre Perú y Bolivia se llevará a cabo el próximo viernes 13 de noviembre desde las 8.00 p. m. de Lima. Asimismo, la transmisión del encuentro estará a cargo de América TV para todo el territorio nacional, mientras que en América TVGO estará totalmente online. Finalmente, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al instante.