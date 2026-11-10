Alianza Lima anuncia incorporación de marca suiza previo a la final de la Liga 1 2026

Los hinchas de Alianza Lima se encuentran esperando para conocer a su rival en la gran final de la Liga 1 2026, el cual saldrá entre Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Huancayo. En medio de ello, el club le dio una tremenda noticia a su público debido a que confirmó una destacada incorporación desde Suiza en pleno momento clave de la temporada. Te contamos todos los detalles.

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A través de sus redes sociales, el elenco de Matute comunicó sobre un nuevo producto disponible para sus aficionados más leales. Se trata de un reloj que pronto estará a la venta y es edición limitada, ya que únicamente hay 1901 en stock, número que también representa el año de fundación de la conocida institución victoriana. Ello ha provocado una gran emoción en sus aficionados.

“125 años de historia. Victorias que marcaron el tiempo. Hay segundos que cambian un partido y momentos que quedan grabados para siempre en la memoria de todo un pueblo. Hoy, Tissot y Alianza Lima unen sus historias para presentar el Tissot PRX Special Edition ‘Alianza Lima 125 Aniversario’, una edición conmemorativa limitada a 1901 piezas, creada para rendir homenaje a las victorias que han marcado a generaciones de aliancistas. Porque para un aliancista, el tiempo no se mide en horas. Se mide en momentos. Tissot marca los segundos, Alianza Lima los convierte en victorias”, indicó el club en su cuenta oficial de 'X'.

Alianza Lima lanzó preventa de su nuevo reloj edición limitada: precio y dónde comprar

Alianza Lima informó que la preventa exclusiva iniciará este jueves 11 de noviembre y únicamente mediante gygjoyeros.com, mediante un código único de acceso para socios e íntimos del club. De acuerdo a la información de la institución, el reloj de esta marca suiza tiene un precio de US$640.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima jugará ante FC Cajamarca el sábado 21 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, en lo que será la última fecha del Torneo Clausura 2026. Luego de ello deberá esperar para jugar la final de la Liga 1, cuya fecha de compromisos se definirá dependiendo si es directa o si previamente dos clubes juegan playoffs.