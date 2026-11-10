La estadística que explica por qué Alianza y la 'U' no "desean" jugar una definición con Cristal

La recta final del Torneo Clausura 2026 promete emociones hasta la última jornada, no solo por conocer al campeón del segundo certamen del año, sino también por los posibles cruces que podrían definir al monarca nacional. Sporting Cristal aparece como un rival que "nadie quisiera enfrentar", especialmente por los antecedentes que registra ante Alianza Lima y Universitario durante esta temporada.

La estadística que explica por qué Alianza Lima y Universitario "prefieren evitar" a Sporting Cristal

Los números respaldan esta expectativa. En el Torneo Apertura, Sporting Cristal consiguió empatar 2-2 ante Universitario en el estadio Alberto Gallardo, mientras que frente a Alianza Lima igualó 1-1 en Matute. En el Clausura, los celestes dieron un paso más y derrotaron 3-2 a los blanquiazules en un partidazo, mientras que con los cremas empataron 1-1 en el Monumental.

Sporting Cristal 2-2 Universitario - Torneo Apertura

Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal - Torneo Apertura

Universitario 1-1 Sporting Cristal - Torneo Clausura

Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima - Torneo Clausura

Sporting Cristal tiene posibilidades de ser campeón del Torneo Clausura 2026.

Para Sporting Cristal, por su parte, el objetivo inmediato es quedarse con el Torneo Clausura. Los dirigidos por su comando técnico llegan a la última jornada con opciones de pelear por el primer lugar, aunque necesitan resolver su partido pendiente y estar atentos a lo que suceda con Sport Huancayo y Universitario. De conseguir el campeonato, los celestes podrían encontrarse nuevamente con alguno de los dos grandes del fútbol peruano, esta vez con mucho más en juego.

¿Qué necesita Sporting Cristal para ser campeón del Torneo Clausura 2026?

Sporting Cristal llega a la última jornada con 32 puntos. Está por detrás de Sport Huancayo, que suma 34 unidades, mientras que Universitario también tiene 32 puntos, pero con menor diferencia de goles.

Los celestes necesitan vencer a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo y esperar que Sport Huancayo no consiga una victoria ante Universitario. Un empate entre huancaínos y cremas también favorecería a Cristal si consigue los tres puntos, pues ambos llegarían a 35 unidades y los rimenses tienen mejor diferencia de goles.

De esta manera, Sporting Cristal tiene una oportunidad concreta de quedarse con el Clausura y convertirse en un posible rival de Universitario en una semifinal. Si supera esa instancia, podría encontrarse con Alianza Lima en la definición por el título nacional.