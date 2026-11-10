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Pablo Bengoechea, ex Alianza Lima, da el batacazo para dirigir a club campeón: "Acuerdo"
Batacazo en este cierre de temporada del 2026 con la designación de Pablo Bengoechea, ex Alianza Lima, al mando de un club campeón en el Perú.
Novedades en el fútbol peruano con relación a Pablo Bengoechea, ex Alianza Lima, tras quedar libre luego de su etapa como estratega en Comerciantes FC de la Liga 2. El técnico uruguayo seguirá en el radar de nuestro balompié tras conocer que un elenco campeón quiere de sus servicios para la edición 2027.
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Pablo Bengoechea, ex Alianza Lima, cerca de estampar firma con club campeón
Según pudo informar el periodista Gerson Cuba en su cuenta oficial de 'X', todo apunta a que el nuevo destino de Pablo Bengoechea sea la Universidad César Vallejo de Trujillo para la Liga 2 del fútbol peruano. El elenco 'poeta' no logró su esperado ascenso a Primera para la temporada 2027, por lo que ahora confían en el uruguayo para conseguir el objetivo en la próxima edición de la Segunda División.
Pablo Bengoechea estuvo durante el 2026 al mando de Comerciantes FC de Iquitos, pero no logró poner a la escuadra selvática entre los equipos finalistas para pelear el boleto a Primera. No obstante, desde tienda trujillana ven con buenos ojos la labor del ex Alianza Lima para incorporarlo a sus filas en la próxima temporada.
"Pablo Bengochea dirigirá a la UCV en el 2027. Acuerdo de palabra.", informó el periodista en sus redes sociales.
Pablo Bengoechea, ex Alianza Lima, tiene acuerdo de palabra con Universidad César Vallejo.
Números de Pablo Bengoechea con Comerciantes FC en el 2026
Pablo Bengoechea tuvo un paso de resultados irregulares como entrenador de Comerciantes FC de Iquitos en la Liga 2 2026. Según los registros estadísticos de su campaña, el técnico uruguayo dirigió 19 partidos oficiales, con el siguiente balance:
- 6 victorias
- 8 empates
- 5 derrotas
- 26 puntos obtenidos
Bengoechea no consiguió consolidar una campaña competitiva con Comerciantes FC: empató más partidos de los que ganó y terminó dejando el cargo en plena lucha por avanzar en la Liga 2.
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