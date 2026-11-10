Club que está brillando en la Champions League comunicó convocatoria de su jugador a Perú

La selección peruana enfrentará esta semana a su similar de Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute por un nuevo partido amistoso de fecha FIFA. Para este compromiso de talla internacional, Mano Menezes, director técnico del combinado patrio, sorprendió al convocar a un futbolista cuyo club viene brillando en la Champions League, ya que incluso llega de una goleada histórica por 9-1 sobre su rival.

La institución en cuestión es el Como 1907, que marcha cuarto en la tabla de posiciones de la competición europea, y en las últimas semanas sepultó 4-1 al Manchester United y luego le metió una paliza 9-1 al Lens de Francia, en condición de visitante. Por ello, muchos se sorprendieron al notar que el elenco de la Serie A de Italia confirmó el llamado de su deportista a la Bicolor para el duelo amistoso en La Victoria.

Resulta que, como muchos saben debido a que fue una de las principales sorpresas de la nómina, Mano Menezes decidió convocar a Francesco Andrealli, elemento ítalo-peruano, al igual que Gianluca Lapadula, para enfrentarse a Bolivia. El entrenador brasileño quiere probar a este talentoso mediocampista que juega en la Sub-20 de su club y que pronto espera debutar con el primer equipo profesional.

Francesco Andrealli y el mensaje del Como 1907.

" El capitán del equipo Primavera del Como 1907, Francesco Andrealli, ha recibido su primera convocatoria al equipo nacional mayor de Perú ", informó el cuadro italiano en sus redes sociales. De esta manera, confirmó el llamado del pivote de 19 años a la selección peruana. Veremos si cuenta con minutos este viernes 14 de noviembre, cuando se lleve a cabo el amistoso ante Bolivia por la fecha FIFA.

Cesc Fábregas elogió a Francesco Andrealli

En conferencia de prensa, Cesc Fábregas, entrenador del Como 1907, fue consultado por la convocatoria de Francesco Andrealli a la Bicolor, y respondió lo siguiente: “Andre es como un hijo mío. Cuando tomé el Primavera (del Como) hace tres años no me dejaron hacer ningún fichaje. Luego él fue con el Sub-17. Me gustó y después le dije a su entrenador si podía venir con nosotros. Ha crecido mucho. Lo tiene merecido. Esto es solo el inicio, como otros jóvenes jugadores que tenemos. Que disfrute la experiencia”.