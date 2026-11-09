Cesc Fàbregas, histórico exfutbolista español, elogió a jugador de la selección peruana: “Mi hijo”

Cesc Fàbregas, recordado mediocentro que hizo historia con la selección española, Barcelona y Arsenal, emocionó a los hinchas luego de destacar a un futbolista convocado por Mano Menezes para integrar la selección peruana en el amistoso internacional ante Bolivia. Conoce de quién se trata.

PUEDES VER: Selección peruana cerca de perder a dos destacados futbolistas para amistoso ante Bolivia

Cesc Fàbregas, histórico exfutbolista español, elogió a jugador de la selección peruana

Una de las grandes novedades de la lista de convocados de la ‘Bicolor’ es Francesco Andrealli, joven mediocentro que forma parte del recambio generacional. Ante ello, ‘Ovación’ logró conversar con Cesc Fàbregas, actual DT del primer equipo del Como 1907, a quien le consultaron su opinión sobre este llamado.

En ese sentido, el histórico exjugador español sorprendió al remarcar que Andrealli es como si fuese su hijo, ya que lo tuvo bajo su mando desde su llegada al club, cuando dirigió a las categorías inferiores. Asimismo, recordó un partido con la Sub-17 que, aunque terminó en derrota, fue clave para que el futbolista nacional pudiera mostrarse y dejar una gran impresión.

Video: Radio Ovación

" Andrealli es como mi hijo . Cuando tomé a los juveniles en el Como Primavera, hace tres años, no me dejaron hacer ningún fichaje. Me dieron un equipo y les dije que trabajaré con lo que tengo. Él vino a trabajar y fue con la Sub-17 en ese momento que había un partido contra el Inter de Milán, donde nos ganaron, nos destruyeron 5-2, pero él llegó a jugar 10 a 15 minutos y me gustó mucho. Después de eso, le dije a su entrenador si podía venir con nosotros y ha crecido mucho definitivamente", indicó.

En esa misma línea, Fàbregas expresó su felicidad por la convocatoria del pivote de 19 años y manifestó su deseo de que pueda disfrutar y aprovechar esta nueva experiencia. Asimismo, remarcó que su llamado es más que merecido.

" Seguramente es el único jugador que he podido tomar de nuestra academia. En un buen sentido, estoy muy feliz por él, es merecido y es solo el inicio como tantos jugadores jóvenes que tenemos nosotros y tiene que disfrutar esta experiencia y seguir así. Porque como repito, el fútbol les da mucho a ellos", concluyó.

Francesco Andrealli ha jugado con las menores de Perú

Francesco Andrealli formó parte en el pasado de las divisiones menores de la ‘Bicolor’. Desde el comienzo, el mediocampista peruano optó por representar a Perú y dejó de lado la opción de jugar para Italia, motivo por el cual ha participado en distintos procesos con las categorías Sub-18 y Sub-20.



