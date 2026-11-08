Selección peruana cerca de perder a dos destacados futbolistas para amistoso ante Bolivia

La selección peruana inicia sus preparativos para la fecha FIFA de noviembre, donde se medirá en un amistoso internacional ante Bolivia. Si bien la idea de Mano Menezes es buscar nuevas variantes y consolidar un equipo, se conoció que puede afrontar dos sensibles bajas en su nómina.

Selección peruana cerca de perder a dos destacados futbolistas

Los hinchas renuevan su fe en la selección peruana de cara a su próximo partido, en el que Mano Menezes buscará su segundo triunfo al mando, estrenarse con una victoria en suelo nacional y, sobre todo, renovar la confianza en su ciclo. Sin embargo, es muy posible que tenga que afrontar las bajas de dos jugadores: Jairo Vélez y Marco Huamán .

Resulta que, recientemente, Alianza Lima comunicó que ambos futbolistas presentan lesiones que les impidieron disputar la penúltima fecha del Torneo Clausura. En el caso del volante, se le diagnosticó una distensión en el muslo derecho, por lo que se estima que estará fuera entre dos y cinco semanas.

Jairo Vélez y Marco Huamán presentan lesiones previo al amistoso de Perú vs Bolivia

El caso más preocupante es el del lateral. Huamán demostró su talento en la última gira norteamericana y parecía ganarse un lugar en el once de la ‘Bicolor’. No obstante, su presencia en el amistoso ante Bolivia quedó prácticamente descartada, ya que fue diagnosticado con un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo, lesión que lo mantendrá fuera entre tres y seis semanas.

Cabe señalar que aún falta que la Federación Peruana de Fútbol emita un parte médico sobre ambos jugadores o comunique sus respectivas desconvocatorias. Sin embargo, es prácticamente seguro que ni Jairo Vélez ni Marco Huamán estarán a disposición de Mano Menezes, quien ya debe estar buscando a sus reemplazos.

¿Cuándo juega Perú vs Bolivia por amistoso internacional?

El próximo compromiso de la selección peruana será frente a Bolivia el viernes 13 de noviembre, a las 8.00 p. m. (hora peruana). El duelo se disputará en territorio nacional y tendrá como sede el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Este encuentro servirá para que la ‘Bicolor’ se mida con uno de sus rivales directos de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas 2030.