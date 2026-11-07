Exentrenador de Francesco Andrealli dejó firme calificativo tras su convocatoria por Perú: "Es un líder"

Faltan muy pocos días para que la selección peruana dispute un nuevo amistoso internacional ante Bolivia, encuentro que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, la lista de convocados de Mano Menezes sigue dando de qué hablar por un nombre en específico, Francesco Andrealli. El capitán del Como 1907 Sub-20 ha generado opiniones divididas debido a su llamado, pues todavía no ha hecho su estreno en el primer equipo. En este contexto, uno de los que se pronunció fue su exentrenador en las divisiones menores de la Bicolor: Carlos Silvestri, actual DT de Alianza Universidad de la Liga 2.

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Carlos Silvestri dejó firme concepto de Francesco Andrealli tras su convocatoria a la selección peruana

Para poner en contexto, hay que recordar que Silvestri ha dirigido las selecciones menores de Perú Sub-17, Sub-18 y Sub-20, por lo que pudo observar de cerca a Andrealli. En ese sentido, en conversación con el programa 'Desmarcados', el entrenador nacional no dudó en llenar de elogios al jugador y explicar sus características, destacando que es todo un líder dentro del terreno de juego.

" Es un jugador muy maduro para su corta edad. La capitanía que tiene en su club no es casualidad. Es un jugador de mentalidad fuerte, lucha el partido hasta el final y transmite mucho desde su rendimiento. Es un líder de juego. Con nosotros, se adaptó muy rápido a la selección peruana en su momento ", explicó el técnico.

Carlos Silvestri se pronunció sobre convocatoria de Francesco Andrealli. Foto: composición Líbero/Denganche

Rendimiento de Francesco Andrealli en el Como 1907 Sub-20

Durante la presente temporada 2026, Francesco Andrealli registra 11 partidos disputados con el Como 1907 Sub-20, entre la Primavera 1 y la UEFA Youth League. En total, acumula 581 minutos en cancha y registra una asistencia, conseguida en el torneo internacional.

Perú vs Bolivia: Fecha, hora y canal del partido

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se disputará este viernes 13 de noviembre de 2026, a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El encuentro podrá verse EN VIVO por la señal de América Televisión (canal 4 y 704 HD), además de su plataforma de streaming América TVGO.