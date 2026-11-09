Perú vs. Bolivia: historial, últimos resultados y estadísticas previo a amistoso en Matute

La selección peruana y Bolivia volverán a encontrarse en un partido internacional, esta vez en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha FIFA de noviembre de 2026. La rivalidad entre ambos países tiene una larga historia y registra enfrentamientos tanto en las Eliminatorias Sudamericanas como en la Copa América y partidos amistosos. Si se consideran exclusivamente los encuentros oficiales de estas dos competiciones, la ventaja corresponde a la 'Bicolor': disputaron 37 partidos, con 18 victorias peruanas, 11 triunfos bolivianos y ocho empates. Además, Perú marcó 60 goles frente a los 38 de Bolivia.

Historial Perú vs Bolivia: últimos 5 resultados

La Bicolor llega con antecedentes favorables en sus enfrentamientos más recientes ante el combinado altiplánico. De los últimos cinco partidos disputados entre ambos, Perú consiguió cuatro victorias y Bolivia se quedó con una. No se registraron empates en este periodo.

Perú 2-0 Bolivia (Amistoso 2025)

Perú 3-1 Bolivia (Eliminatorias 2025)

Bolivia 2-0 Perú (Eliminatorias 2023)

Perú 1-0 Bolivia (Amistoso 2022)

Perú 3-0 Bolivia (Eliminatorias 2021)

Último amistoso de Perú y Bolivia. Foto: Carlos Félix - URPI GLR

Perú superior a Bolivia históricamente

Uno de los datos que destaca es la superioridad peruana en el historial oficial. De los 37 encuentros contabilizados en Eliminatorias y Copa América, la selección nacional ganó casi la mitad de los partidos (18). Bolivia consiguió 11 triunfos y los ocho compromisos restantes terminaron igualados. La diferencia también se refleja en el apartado ofensivo: Perú anotó 60 goles, mientras que su rival convirtió 38.

Perú y Bolivia volverán a verse en Matute

El amistoso del viernes 13 de noviembre de 2026 representará una nueva oportunidad para que Perú amplíe su ventaja en el historial ante Bolivia. Esta vez, el escenario será el estadio Alejandro Villanueva, donde la selección buscará aprovechar el respaldo de los hinchas para conseguir un resultado positivo. Más allá de las estadísticas y los antecedentes, el encuentro también será importante para que Mano Menezes continúe evaluando futbolistas y alternativas dentro de su plantel. La expectativa estará puesta en que la Bicolor muestre un avance en comparación con lo expuesto en anteriores cotejos internacionales.