Pedro Gallese reveló nuevo convocado a la selección e impacta a hinchas: "Vamos a darle su bienvenida"

Semana clave para la selección peruana en su afán de preparar jugadores para los cotejos oficiales internacionales. El equipo dirigido por Mano Menezes se enfrentará a Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva y algunos futbolistas ya comienzan a entrenar en la Videna. Este es el caso de Pedro Gallese, quien como referente de la Bicolor tomó palabra ante la prensa.

Muy aparte de comentar todo lo que viene trabajando el plantel nacional, no fue ajeno ante una consulta sobre las nuevas convocatorias en la edición 2027. Justamente, reveló que un jugador estará en la nómina de marzo para impacto de los aficionados.

Pedro Gallese reveló nuevo convocado para la selección peruana

En imágenes difundidas por Jax Latin Media, se pudo conocer que Renato Tapia será uno de los jugadores que volverá a ser convocado a la selección peruana para los partidos de marzo. Pedro Gallese considera que su regreso es clave para darle jerarquía al equipo y así tener contacto directo con los más jóvenes.

Renato Tapia volverá a la selección peruana.

"Todos sabemos lo que Renato nos puede sumar, es un líder en el mediocampo, tiene mucha presencia, personalidad. Seguro estando aquí puede ayudar a muchos compañeros nuevos y en marzo vamos a darle su bienvenida", declaró Pedro Gallese desde la Videna.

(VIDEO: Jax Latin Media)

De esta manera, se aguarda que para el 2027 se tenga más consolidado un equipo de cara a los choques oficiales de la selección peruana. Renato Tapia era uno de los jugadores fundamentales en campañas pasadas, pero luego no ha sido considerado por Mano Menezes para los amistosos de fecha FIFA.