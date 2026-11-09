Selección peruana confirmó de último momento la convocatoria de Zambrano: "A dejarlo todo"

En las últimas horas, se pudo conocer una novedad en el balompié nacional que ha generado mucho impacto en los aficionados. Zambrano ha sido convocado a la selección peruana y el mismo Sport Boys ha hecho oficial la noticia para la reacción de los miles de cibernautas.

Zambrano fue convocado a la selección peruana

Se trata de Luciano Zambrano, hijo del reconocido Carlos Zambrano, que también juega en Sport Boys del Callao. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) le notificó al cuadro chalaco que el central será parte del microciclo de la selección nacional sub-20 para los amistosos ante Brasil.

Dicha categoría desea evaluar a cada una de las jóvenes promesas que vienen destacando en el fútbol profesional, por lo que Luciano Zambrano es uno de los elegidos para estos vitales amistosos ante Brasil sub-20.

"¡ORGULLO ROSADO! Luciano Zambrano fue convocado a la Selección Peruana Sub-20 para participar en el microciclo N° 15, en el que disputarán dos encuentros amistosos frente a Brasil Sub-20. ¡A dejarlo todo, Luciano! ¡El Callao está contigo!", escribió Sport Boys en sus redes sociales.

Luciano Zambrano fue convocado a la selección peruana sub 20.

De esta manera, Luciano Zambrano comienza a ser parte de la órbita de la selección peruana a sus 19 años. Poco a poco espera consolidarse en el primer equipo de Sport Boys, pero estar en el radar de la Bicolor es clave para que su carrera siga en alza.