Universitario quiere dar el batacazo fichando a actual figura de Sport Boys: “Muy posible”

Universitario de Deportes sigue en competencia para llevarse el título de la Liga 1 2026, pero eso no es impedimento para que la directiva vaya planificando la próxima temporada. En ese sentido, recién se confirmó que el cuadro merengue está interesado en uno de los principales futbolistas que tiene Sport Boys en la actualidad.

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Como sabemos, el elenco rosado ha atravesado una campaña diferente a la habitual, ya que obtuvo resultados favorables e incluso en determinado momento se ilusionó con el título del Torneo Clausura. Sin embargo, al final se quedó sin trofeo y sin torneo internacional de cara a su centenario, aunque de todas formas quiere mantener el plantel que le ha cambiado la cara al equipo después de muchos años.

En ese sentido, y como era de esperarse, otros clubes grandes de la Liga 1 han comenzado el proceso para ‘desmantelar’ a Sport Boys y Universitario de Deportes quiere contratar a una de sus principales figuras, como lo es Mathias Llontop. Esto de acuerdo al periodista Ernesto Jerónimo Macedo León.

“ Mathias Llontop es del gusto de Universitario. El defensor termina el préstamo con Sport Boys a fines de 2026, procedente de FBC Melgar. Es ‘muy posible’ que no siga el próximo año ”, indicó el mencionado comunicador a través de su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida mundialmente como Twitter. De esta forma, probablemente estemos ante el primer fichaje de la 'U' para la próxima temporada, aunque de momento no hay una oferta formal.

Mathias Llontop en la mira de Universitario.

Números de Mathias Llontop este 2026

Esta temporada, Mathias Llontop jugó 29 partidos en la Liga 1, entre Torneo Apertura y Clausura, y 4 en la Copa de la Liga Caliente. El defensor de 24 años es una de las piezas principales que tiene Sport Boys y su salida sería una dura baja para el centenario del club.