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Figura de Sport Huancayo sorprende al revelar que es hincha de Universitario: "He ido al estadio"
Elemento clave de Sport Huancayo contó que es hincha de Universitario, esto previo al duelo que sostendrán ambos equipos por la última fecha del Torneo Clausura.
Sport Huancayo tiene la primera opción para ser campeón del Torneo Clausura y para cumplir el objetivo necesita vencer a Universitario de Deportes en la última fecha. No depende de otro resultado y una victoria le permitirá coronar una brillante campaña, además de mantenerle con chances de ganar el título absoluto de la Liga 1.
A propósito del partido, Ricardo Salcedo, capitán del ‘Rojo matador’, fue consultado sobre su hinchaje por la ‘U’ y este respondió afirmativamente, aunque aseguró que eso no impedirá que se siga entregando al máximo por la camiseta que en estos momentos defiende.
"Eso se sabe (que es hincha de Universitario), por alguna publicación o alguna vez que he ido al estadio se ha sabido. Pero en estos momentos no importa, pasa a un segundo plano", dijo el volante en entrevista con PBO Campeonísimo.
Video: PBO Campeonísimo.
Además, el mediocampista de 35 años aseguró que ya le marcó goles anteriormente a Universitario y espera que si le vuelve a convertir a los ‘cremas’, sea un gol que contribuya a una victoria de su actual club.
"Uno siempre quiere hacer gol. Ya he tenido oportunidad de hacerle un par de goles a la 'U'. (Ojalá) que sirva para ganar, que es lo más importante", agregó Salcedo, que juega en Sport Huancayo desde 2016.
Ricardo Salcedo: equipos donde jugó
- José Gálvez (2010-2013)
- León de Huánuco (2014-2015)
- Sport Huancayo (2016-presente)
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