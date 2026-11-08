Universitario ya no depende de sí mismo: ¿qué necesita para ganar el Torneo Clausura?

Universitario de Deportes perdió una gran oportunidad para depender de sí mismo para ganar el Torneo Clausura. Los cremas empataron 2-2 con CD Moquegua por la jornada 16 y Sport Huancayo quedó como único líder con 34 puntos, seguido de Sporting Cristal con 32.

Ahora, a falta de una fecha para que acabe el Torneo Clausura, Universitario deberá tener una suma de resultados para que pueda coronarse campeón. A continuación, podrás revisar qué necesita el equipo de Fabián Bustos.

¿Qué necesita Universitario para ser campeón del Torneo Clausura 2026?

En primer lugar, Universitario deberá vencer a Sport Huancayo por cualquier marcador para llegar a 34 unidades y lo pasaría porque tienen mejor diferencia de goles (+11 sobre +9).

deberá vencer a por cualquier marcador para llegar a 34 unidades y lo pasaría porque tienen mejor diferencia de goles (+11 sobre +9). En segundo lugar, deberá esperar a que Sporting Cristal empate o pierda ante Cienciano en el Alberto Gallardo. Si igualan, sumarían 33 unidades y si caen, se quedarían con 32.

empate o pierda ante Cienciano en el Alberto Gallardo. Si igualan, sumarían 33 unidades y si caen, se quedarían con 32. Si es que Sport Huancayo vence a Universitario, entonces el Rojo Matador se proclamará campeón del Clausura pase lo que pase en el partido de Sporting Cristal.

Si empata con Sport Huancayo, entonces quedará fuera de la pelea a la espera de lo que suceda en el Alberto Gallardo.

Si derrota a Sport Huancayo, pero Sporting Cristal gana, entonces los celestes ganarán el Torneo Clausura por mejor diferencia de goles.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Puesto Club PJ DF Puntos 1 Sport Huancayo 16 9 34 2 Sporting Cristal 16 17 32 3 Universitario 16 11 32

¿Cuándo juegan Universitario vs Sport Huancayo?

El duelo entre Universitario vs Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura 2026 está pactado para el próximo domingo 22 de noviembre en el IPD de Huancayo.

De momento, no hay un horario confirmado, pero sí se verá través de L1 Max y L1 Play.