Universitario sufrió su primera baja confirmada para crucial partido ante Sport Huancayo

Universitario de Deportes dejó escapar una gran oportunidad tras empatar por 2-2 ante Deportivo Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los cremas ahora se concentran en su duelo ante Sport Huancayo, aunque ya no dependen de sí mismos para alzar el título. Por si fuese poco, se confirmó que no contarán con un importante jugador para la última fecha.

Universitario sufrió su primera baja confirmada para partido ante Sport Huancayo

La escuadra merengue es consciente de que debe agotar todas las posibilidades para conquistar el título del campeonato y evitar las semifinales. Por ello, esperan contar con el apoyo de cada uno de sus jugadores, aunque se confirmó que Universitario no podrá contar con Jorge Murrugarra para la última jornada.

El volante nacional entró de cambio en el empate ante Deportivo Moquegua y terminó protagonizando la jugada del penal a favor del equipo visitante. Además, recibió la tarjeta amarilla por esa acción, acumulando cinco amonestaciones. Por ello, fue sancionado con un partido de suspensión.

Jorge Murrugarra no jugará en el Universitario vs Sport Huancayo

De esta forma, Murrugarra no podrá ser considerado en la lista de convocados para el duelo ante Sport Huancayo, donde los cremas están obligados a vencer y esperar otros resultados para alzar el título del Torneo Clausura 2026. Esta ausencia representa un duro golpe para el esquema del DT Fabián Bustos, ya que es un jugador que suele ser habitual revulsivo.

¿Qué resultados necesita Universitario para ser campeón del Torneo Clausura?

Universitario está en la obligación de vencer a Sport Huancayo en ‘La Incontrastable’ para arrebatarle el liderato en la tabla de posiciones. Sin embargo, también deberán esperar que Sporting Cristal no gane en su partido, ya que una victoria de los rimenses los desplazará al segundo lugar por diferencia de goles. Con este escenario, la ‘U’ alzará el título del Torneo Clausura y clasificará directamente a la final donde enfrentará a Alianza Lima.