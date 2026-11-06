¿Lisandro Alzugaray se pierde todo el 2026? Lo último que se sabe sobre su lesión

Universitario de Deportes está a tan solo dos partidos de poder ganar el Torneo Clausura y definir el título nacional contra Alianza Lima. Sin embargo, el plantel crema no podrá contar con Lisandro Alzugaray para enfrentar a CD Moquegua en el Monumental y a Sport Huancayo de visita.

Sucede que en el último empate ante Sport Boys, el delantero argentino ingresó a los 61' del segundo tiempo y salió lesionado cuatro minutos después para después confirmarse que sufrió un desgarro. Tras esto, empezó a deslizarse la información de que no podría llegar a unas posibles semifinales o finales, perdiéndose prácticamente todo el 2026.

Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta acaba de revelar que esto no es así. En el reciente programa de 'Pepas de la PM', el comunicador informó que Lisandro Alzugaray se recuperará en un máximo de 21 días , por lo que llegaría a jugar una eventual definición por el título nacional.

Es preciso resaltar que las semifinales están pactadas para el 28-29 de noviembre (ida) y 3-4 de diciembre (vuelta), mientras que la final de ida sería el 8 de diciembre y la vuelta, el 13 del mismo mes. En caso de que haya una final directa, estas se jugarán el 29 de noviembre y 6 de diciembre.

Lisandro Alzugaray llegaría a las definiciones.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes enfrentará a CD Moquegua este domingo 8 de noviembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La transmisión estará a cargo de L1 Max y L1 Play.