Universitario y sus dos sensibles bajas confirmadas para enfrentar a CD Moquegua: "Desgarro"

Universitario dejó escapar dos puntos en su partido ante Sport Boys. Los merengues, que iban perdiendo 2-0, lograron empatar el partido con goles de Alex Valera y Caín Fara, pero perdieron una gran oportunidad de recuperar la punta del Torneo Clausura. Ahora, de cara a su próximo compromiso ante CD Moquegua, las alarmas se encendieron en Ate luego que en las últimas horas se confirmaran dos bajas para dicho cotejo.

Universitario y sus dos sensibles bajas confirmadas para enfrentar a CD Moquegua

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, en tienda crema no contarán con César Inga ni Lisandro Alzugaray para el partido ante los moqueguanos. Como se recuerda, ambos salieron sentidos del encuentro frente a la ‘Misilera’, generando preocupación en la hinchada. De acuerdo con Peralta, el delantero argentino sufrió un desgarro y no llegará al fin de semana.

"Alzugaray ayer, lamentablemente, ingresa y se termina lesionando a los minutos nada más. Una muy mala noticia para Universitario. Hoy día le van a hacer estudios, exámenes, pero, a priori, lo que en la ‘U’ consideran es que es un desgarro . Van a evaluar qué tipo de desgarro es, cuánto tiempo de para va a tener, pero para el fin de semana es imposible (que llegue). La ‘U’ va a perder al jugador más gravitante de sus suplentes, de los que entraban y resolvían", dijo en el programa ‘Modo Fútbol’.

Con respecto a Inga, el hombre de prensa señaló que tiene muy pocas posibilidades para recuperarse a tiempo del golpe que sufrió en el tobillo: "César Inga sale por un golpe al tobillo derecho. Le ponen hielo, se va del estadio cojeando. Por el dolor que tiene, a mí me parece muy prematuro que pueda estar para el fin de semana . Es poco probable, yo lo veo bien difícil”.

Lisandro Alzugaray y César Inga son bajas en Universitario para partido ante CD Moquegua

De esta manera, Universitario afrontará un complicado panorama de cara a su próximo partido ante CD Moquegua, pues perderá dos alternativas importantes en su plantel. El comando técnico deberá buscar soluciones para suplir estas ausencias en un tramo decisivo del Torneo Clausura.

¿Cuándo juega Universitario vs CD Moquegua?

Vale resaltar que el partido entre Universitario y CD Moquegua está programado para este domingo 8 de noviembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon, por la fecha 16 del Torneo Clausura.