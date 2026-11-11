ADT, CD Moquegua o FC Cajamarca: ¿Quién perderá la categoría en la última fecha de Liga 1 2026?

La Liga 1 2026 tendrá una definición de infarto en la parte baja de la tabla acumulada. Con UTC de Cajamarca ya condenado a jugar en la Liga 2 2027, todavía queda un cupo de descenso por definir. ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca llegan a la última jornada con la obligación de sumar para continuar en la máxima categoría del fútbol peruano. Actualmente, los tarmeños tienen 31 puntos, los moqueguanos registran 30 y los cajamarquinos cuentan con 29 unidades.

ADT, CD Moquegua o FC Cajamarca, ¿Cómo se definirá al último descendido en la Liga 1 2026?

ADT tiene la primera oportunidad para salvarse. El equipo tarmeño visitará a Cusco FC y depende de sí mismo para asegurar su permanencia. Una victoria le permitirá alcanzar los 34 puntos y dejar sin opciones de superarlo a sus rivales directos. Incluso un empate lo dejaría con 32 unidades y una diferencia de goles considerablemente superior a la de FC Cajamarca, aunque deberá estar atento a los resultados de los otros encuentros.

En el caso de CD Moquegua, buscará aprovechar su localía. El cuadro sureño recibirá a Atlético Grau y necesita conseguir un resultado positivo para alejarse de la zona de descenso. Si gana, llegará a los 33 puntos y tendrá prácticamente encaminada la permanencia. Un empate lo dejaría con 31 unidades y podría complicar seriamente sus posibilidades si sus rivales consiguen sumar.

Finalmente, y no por ello menos importante, FC Cajamarca afrontará el desafío más complicado. El conjunto cajamarquino visitará a Alianza Lima en Matute y está obligado a conseguir una victoria para llegar a los 32 puntos. Sin embargo, no dependerá exclusivamente de su propio resultado, pues también necesitará que ADT o CD Moquegua no consigan una combinación de resultados que los deje por encima. Un empate o una derrota reducirían considerablemente sus posibilidades de continuar en Primera División.

ADT, CD Moquegua o FC Cajamarca; uno de ellos descenderá a Liga 2 junto a UTC.

De esta manera, la pelea por evitar el último descenso tendrá tres partidos determinantes y una particularidad: FC Cajamarca jugará después de que ADT y CD Moquegua hayan disputado sus respectivos compromisos. Esto significa que los cajamarquinos conocerán previamente los resultados de sus rivales antes de visitar a Alianza Lima.