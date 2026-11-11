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ADT, CD Moquegua o FC Cajamarca: ¿Quién perderá la categoría en la última fecha de Liga 1 2026?

ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca pelean por evitar el descenso en la última fecha de Liga 1 2026. Conoce qué necesita cada equipo para salvarse.

Diego Medina
Se pone de candela la zona baja del Acumulado en el que falta definir el último equipo en descender.
Se pone de candela la zona baja del Acumulado en el que falta definir el último equipo en descender. | Foto: Composición LÍBERO.
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La Liga 1 2026 tendrá una definición de infarto en la parte baja de la tabla acumulada. Con UTC de Cajamarca ya condenado a jugar en la Liga 2 2027, todavía queda un cupo de descenso por definir. ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca llegan a la última jornada con la obligación de sumar para continuar en la máxima categoría del fútbol peruano. Actualmente, los tarmeños tienen 31 puntos, los moqueguanos registran 30 y los cajamarquinos cuentan con 29 unidades.

Así quedó la Tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la fecha 16 del Torneo Clausura.

PUEDES VER: Tabla acumulada de Liga 1 2026: clasificación ACTUALIZADA previo a la última fecha

ADT, CD Moquegua o FC Cajamarca, ¿Cómo se definirá al último descendido en la Liga 1 2026?

ADT tiene la primera oportunidad para salvarse. El equipo tarmeño visitará a Cusco FC y depende de sí mismo para asegurar su permanencia. Una victoria le permitirá alcanzar los 34 puntos y dejar sin opciones de superarlo a sus rivales directos. Incluso un empate lo dejaría con 32 unidades y una diferencia de goles considerablemente superior a la de FC Cajamarca, aunque deberá estar atento a los resultados de los otros encuentros.

En el caso de CD Moquegua, buscará aprovechar su localía. El cuadro sureño recibirá a Atlético Grau y necesita conseguir un resultado positivo para alejarse de la zona de descenso. Si gana, llegará a los 33 puntos y tendrá prácticamente encaminada la permanencia. Un empate lo dejaría con 31 unidades y podría complicar seriamente sus posibilidades si sus rivales consiguen sumar.

Finalmente, y no por ello menos importante, FC Cajamarca afrontará el desafío más complicado. El conjunto cajamarquino visitará a Alianza Lima en Matute y está obligado a conseguir una victoria para llegar a los 32 puntos. Sin embargo, no dependerá exclusivamente de su propio resultado, pues también necesitará que ADT o CD Moquegua no consigan una combinación de resultados que los deje por encima. Un empate o una derrota reducirían considerablemente sus posibilidades de continuar en Primera División.

Liga 1

ADT, CD Moquegua o FC Cajamarca; uno de ellos descenderá a Liga 2 junto a UTC.

De esta manera, la pelea por evitar el último descenso tendrá tres partidos determinantes y una particularidad: FC Cajamarca jugará después de que ADT y CD Moquegua hayan disputado sus respectivos compromisos. Esto significa que los cajamarquinos conocerán previamente los resultados de sus rivales antes de visitar a Alianza Lima.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Coordinador Web en Líbero.

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