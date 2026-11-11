Piero Cari dejará Alianza Lima para sumarse a importante equipo: "Reto"

Alianza Lima está centrado en cerrar el Torneo Clausura de la mejor manera posible y, al mismo tiempo, ya piensa en lo que vendrá la próxima campaña. Pese a ello, uno de los nombres que más dudas genera es el de Piero Cari. El mediocampista no ha tenido los minutos que esperaba en el cuadro íntimo, por lo que su continuidad todavía no está definida. Aun así, se supo que Cari sí planea salir de los blanquiazules, aunque no para ir a otro club, sino para integrarse a la selección peruana sub-20.

Piero Cari fue convocado por la selección peruana sub-20

Piero Cari volverá a ponerse la camiseta de la Blanquirroja para afrontar los próximos amistosos frente a Brasil. El capitán se reincorporará al equipo dirigido por Thiago Kosloski. Cabe precisar que Perú llega a estos compromisos luego de enfrentar a Ecuador en el Chubb Arena de Quito, donde la selección peruana perdió 3-2 en el primer partido e igualó 1-1 en el segundo.

“Listos para el reto. Presentamos la lista de convocado de La Bicolor sub 20 para disputar dos amistosos internacionales ante Brasil”, dio a conocer Perú a través de su página Bicolor+.

Piero Cari fue convocado por la selección peruana. Foto: IPD

De esta manera, Piero Cari tendrá la oportunidad de seguir demostrando la calidad que tiene en la selección peruana sub-20, luego de no contar con los minutos esperados en Alianza Lima y vivir así dos realidades muy distintas.

Convocados de la selección peruana sub-20

Arqueros: Fabrisio Mesías (Alianza Lima), César Bautista (Sporting Cristal), Tylor Carrol (Unión Huaral).

Defensas: Samuel Pereda (Alianza Lima), Matías Bordon (Deportes Concepción - Chile), Joaquín Verde (Universitario), Jussepi García (Alianza Lima), Dylan Maceda (FBC Melgar), Duham Ballumbrosio (Sporting Cristal), Joao Cuenca (Sporting Cristal).

Volantes: Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt - Alemania), Braidy Paz (Alianza Lima), Gerson Castillo (Sporting Cristal), Piero Cari (Alianza Lima) , Lionel Herrera (Sporting Cristal), Jeanpiero Falconí (FBC Melgar), Josemaria Mellán (Sporting Cristal), Christopher Loayza (Universitario), Rodrigo Guerrero (Comerciantes FC), Santiago Berckemeyer (Unión Huaral).

, Lionel Herrera (Sporting Cristal), Jeanpiero Falconí (FBC Melgar), Josemaria Mellán (Sporting Cristal), Christopher Loayza (Universitario), Rodrigo Guerrero (Comerciantes FC), Santiago Berckemeyer (Unión Huaral). Delanteros: Marco Rivas (CA Tigre - Argentina), Oliver López (Sporting Cristal), Nicolás Rengifo (Universitario), Adrián Cáceres (Universitario).

Convocados de la selección peruana sub 20. Foto: Bicolor+

¿Cuándo juega la selección peruana sub-20?

La selección peruana sub-20 viajará a Brasil para afrontar dos encuentros amistosos frente al combinado de ese país, programados para el 13 y 16 de noviembre en el Estadio Olímpico de Pará, ubicado en la ciudad de Belém. Estos compromisos servirán como preparación para el Campeonato Sudamericano de 2027, según informó la Federación Peruana de Fútbol (FPF).