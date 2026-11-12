Alianza Lima busca ficharlo, pero expresó su deseo de firmar por clásico rival: “Conversando”

Alianza Lima se concentra en cerrar el año con el título de la Liga 1 para darle una alegría a sus hinchas. Sin embargo, la dirección deportiva trabaja en la conformación del plantel para la siguiente temporada. En ese sentido, uno de los jugadores que tienen en carpeta impactó al manifestar su intención de firmar con uno de los clásicos rivales de los íntimos.

Alianza Lima busca ficharlo, pero expresó su deseo de firmar por clásico rival

Uno de los jugadores que ha despertado el interés de diversos clubes a nivel nacional ha sido Emilio Saba. El lateral ha tenido un gran nivel y su nombre ha sonado como posible fichaje de Alianza Lima para 2027.

Sin embargo, el defensa nacional sorprendió al manifestar, durante el programa 'Mano a Mano', del canal de YouTube 'Denganche', que espera poder quedarse en Sport Boys para la siguiente temporada y poder ser parte en el centenario del equipo, aunque recalcó que siguen en conversaciones.

Emilio Saba, pretendido por Alianza Lima, reveló su intención de seguir en Sport Boys para 2027.

" Estamos conversando. Mi representante se encarga de eso, pero hay una buena relación con el Boys. Ojalá, porque es el centenario de Boys y me ha gustado mucho estar ahí. Aún no se da un acuerdo definitivo . Me gustaría quedarme, pero de eso se encarga mi representante. Lo que sea mejor para mi carrera", sostuvo.

Emilio Saba se pronunció por el interés de Alianza Lima

Del mismo modo, le consultaron a Emilio Saba directamente por los rumores que surgieron sobre un posible fichaje con Alianza Lima y remarcó que también uno de los factores a evaluar es la continuidad, ante la gran competencia que existe.

"El tema se evalúa por lo económico y los minutos que vas a jugar, porque puedes tener un contratazo, pero todos los futbolistas evaluamos jugar. El jugar es muy valioso para la carrera. Pero también es verdad que uno en algún momento tiene que decir: 'voy, piso fuerte y compito'. Eso pasa en todos los clubes", sentenció.