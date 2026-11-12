Alianza Lima venció 2-0 a Universitario y emocionó a sus hinchas clasificando a los playoffs

Alianza Lima es consciente de que necesita ganar todos los partidos que le restan para conseguir el título nacional y darle una enorme alegría a sus hinchas. En ese sentido, la escuadra blanquiazul emocionó a los aficionados luego de vencer a Universitario de Deportes y clasificar a los playoffs final.

Alianza Lima venció 2-0 a Universitario y clasificó a los playoffs

Las divisiones inferiores de Alianza Lima siguen teniendo participación en el tramo final de la temporada y esta vez fue el turno de la categoría Sub-18, que enfrentó a su clásico rival, Universitario, por el Grupo 1 de la Fase 2 de la Liga Nacional Juvenil y terminó quedándose con el triunfo.

Los blanquiazules llegaban a este compromiso con la obligación de ganar para dar un paso importante en su lucha por el título. Por ello, saltaron al campo con la mentalidad de dejarlo todo y así lo demostraron desde el primer minuto.

Alianza Lima venció 2-0 a Universitario en la Sub-18

El partido comenzó con mucha intensidad, pero fue la escuadra victoriana la que golpeó primero con los goles de Carlos Santos e Ignacio Inchaustegui durante el primer tiempo, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Ya en la segunda mitad, Universitario intentó descontar para ilusionarse con una remontada. Sin embargo, Alianza Lima se mostró sólido en defensa y logró mantener la ventaja hasta el pitazo final. Con esta victoria, los ‘íntimos’ alcanzaron las 27 unidades en la tabla de posiciones y mantienen su puntaje perfecto en la Fase 2.

Alianza Lima clasificó a los playoffs de la Liga Nacional Juvenil Sub-18

Tras vencer a su clásico rival, Alianza Lima aseguró el primer lugar en el Grupo 1 de la Fase 2 y selló su lugar en las semifinales del campeonato, donde todo indica que enfrentarán a FBC Melgar. De esta forma, solo le restan tres partidos cruciales en su lucha por el título nacional. Cabe señalar que, si logran consagrarse, clasificarán a la Copa Libertadores Sub-20.