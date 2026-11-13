Héctor Fértoli tendría definido su futuro en Universitario: "Compra por 1.8 millones"

Universitario ha tenido un mercado de fichajes que no ha cumplido con las expectativas de muchos hinchas cremas. Uno de los jugadores que llegó para disputar la presente campaña fue Héctor Fértoli, quien arribó procedente de Racing Club en calidad de préstamo. Sin embargo, con la Liga 1 cerca de llegar a su fin, muchos aficionados se preguntan qué decisión tomará el equipo dirigido por Fabián Bustos respecto al futuro del futbolista argentino.

Héctor Fértoli tendría definido su futuro en Universitario

En ese sentido, de acuerdo con información del portal El Primer Grande, que cubre la actualidad del equipo argentino, se brindaron detalles sobre la posibilidad de que Fértoli se quede en Ate para la siguiente temporada.

Según dicha información, todo apunta a que el extremo izquierdo regresará a Avellaneda, pese a que Universitario cuenta con una opción de compra de 1,8 millones de dólares. A ello se suma que la directiva crema todavía no ha decidido si ejecutará esa posibilidad, lo que añade más suspenso al asunto.

Héctor Fértoli podría regresar a Racing

De esta manera, el futuro del argentino está en duda en la 'U'. El futbolista llegó para reforzar el ataque; sin embargo, no ha podido consolidarse, algo que queda reflejado en sus números. El atacante ha disputado un total de 22 partidos entre el Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Libertadores, en los que solo ha brindado una asistencia y no ha anotado ningún gol.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario de Deportes se enfrentará a Sport Huancayo este domingo 22 de noviembre por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio IPD de Huancayo y contará con transmisión de L1 MAX.