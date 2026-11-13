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Héctor Fértoli tendría definido su futuro en Universitario: "Compra por 1.8 millones"

Con la recta final de la Liga 1 a la vista, el futuro de Fértoli en Universitario es incierto. Sin embargo, se conocieron nuevos detalles sobre su posible continuidad.

Antonio Vidal
Héctor Fértoli tendría definido su futuro en Universitario
Héctor Fértoli tendría definido su futuro en Universitario | composición Líbero/Led Sports
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Universitario ha tenido un mercado de fichajes que no ha cumplido con las expectativas de muchos hinchas cremas. Uno de los jugadores que llegó para disputar la presente campaña fue Héctor Fértoli, quien arribó procedente de Racing Club en calidad de préstamo. Sin embargo, con la Liga 1 cerca de llegar a su fin, muchos aficionados se preguntan qué decisión tomará el equipo dirigido por Fabián Bustos respecto al futuro del futbolista argentino.

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Héctor Fértoli tendría definido su futuro en Universitario

En ese sentido, de acuerdo con información del portal El Primer Grande, que cubre la actualidad del equipo argentino, se brindaron detalles sobre la posibilidad de que Fértoli se quede en Ate para la siguiente temporada.

Según dicha información, todo apunta a que el extremo izquierdo regresará a Avellaneda, pese a que Universitario cuenta con una opción de compra de 1,8 millones de dólares. A ello se suma que la directiva crema todavía no ha decidido si ejecutará esa posibilidad, lo que añade más suspenso al asunto.

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De esta manera, el futuro del argentino está en duda en la 'U'. El futbolista llegó para reforzar el ataque; sin embargo, no ha podido consolidarse, algo que queda reflejado en sus números. El atacante ha disputado un total de 22 partidos entre el Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Libertadores, en los que solo ha brindado una asistencia y no ha anotado ningún gol.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario de Deportes se enfrentará a Sport Huancayo este domingo 22 de noviembre por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio IPD de Huancayo y contará con transmisión de L1 MAX.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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