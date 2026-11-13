Aldo Olcese dejó firme consejo a futbolista pretendido por Universitario: "No hay que apurarse"

Universitario de Deportes se mantiene enfocado en cerrar de la mejor manera su participación en el Torneo Clausura, cuando enfrente a Sport Huancayo por la última fecha. Sin embargo, el cuadro crema también comienza a planificar la próxima temporada de la Liga 1, por lo que en los últimos días ha sido vinculado con varios futbolistas, entre ellos uno que actualmente milita en Sport Boys. Ante este panorama, Aldo Olcese no dudó en brindarle un firme consejo a Mathías Llontop, así como a los jóvenes deportistas que buscan dar el siguiente paso en sus carreras.

Aldo Olcese dejó firme consejo para Mathías Llontop tras ser pretendido por Universitario

Durante la emisión del programa Denganche, se tocó el tema sobre el defensor y su vinculación con el cuadro crema. Ante ello, el exjugador no dudó en brindar su perspectiva, señalando que si bien es un llamado importante, lo ideal sería que el futbolista de 24 años se consolide en Boys.

"A veces, cuando te llama un equipo importante, el futbolista se apura porque se siente bien. Pero, a veces, eres titular en tu equipo, aunque no estás 100% consolidado. No estás yendo a la 'U' o a Alianza para ser titular indiscutible, sino que estás llegando a pelear un puesto. Mi consejo para los chicos es que primero se consoliden antes de ir a un equipo grande. No hay que apurarse", expresó Olcese.

Aldo Olcese dejó firme consejo para Mathías Llontop tras ser pretendido por Universitario. Foto: composición Líbero/Denganche

En ese sentido, el ahora conductor fue claro al manifestar que, si bien el interés de Universitario por Llontop puede representar una gran oportunidad, primero debe consolidarse, pues de llegar al elenco crema, tendrá que competir por el puesto con César Inga, un jugador que ya está afianzado en el equipo que dirige Fabián Bustos.

¿Hasta cuándo es el contrato de Mathías Llontop con Sport Boys?

El jugador tiene vínculo con el cuadro rosado hasta finales de año. Una vez finalizado su contrato, deberá regresar a Melgar, club que es dueño de su pase.