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Alarma en Universitario: Lapadula se tira al suelo y se va lesionado del Perú vs Bolivia - VIDEO
En medio del partido Perú vs Bolivia, el juego se tuvo que detener tras ver a Gianluca Lapadula tendido en el suelo ante una presunta lesión muscular.
Sobre los 53 minutos del partido entre Perú vs Bolivia, el cotejo se tuvo que paralizar al ver a Gianluca Lapadula tendido en el suelo. El atacante de Universitario no pudo continuar en el partido y fue atendido por el cuerpo médico en este amistoso internacional de fecha FIFA. Para lamento del Bambino, tuvo que ser sustituido y ahora enciende las alarmas en tienda crema.
(VIDEO: América TV)
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