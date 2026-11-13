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Alarma en Universitario: Lapadula se tira al suelo y se va lesionado del Perú vs Bolivia - VIDEO

En medio del partido Perú vs Bolivia, el juego se tuvo que detener tras ver a Gianluca Lapadula tendido en el suelo ante una presunta lesión muscular.

Diego Medina
Gianluca Lapadula se retira lesionado del Perú vs Bolivia.
Gianluca Lapadula se retira lesionado del Perú vs Bolivia. | Foto: América TV
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Sobre los 53 minutos del partido entre Perú vs Bolivia, el cotejo se tuvo que paralizar al ver a Gianluca Lapadula tendido en el suelo. El atacante de Universitario no pudo continuar en el partido y fue atendido por el cuerpo médico en este amistoso internacional de fecha FIFA. Para lamento del Bambino, tuvo que ser sustituido y ahora enciende las alarmas en tienda crema.

(VIDEO: América TV)

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Coordinador Web en Líbero.

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