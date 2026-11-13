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¡Insólito! Gianluca Lapadula falló inédito gol para Perú y todo Matute no lo puede creer
Gianluca Lapadula quedó mano a mano con el golero Lampe y no pudo definir para sorpresa de los hinchas peruanos que se hacen presentes en Matute.
¡Error de Romero y Sonne! Doblete de Shaffelburg para el 2-0 de Canadá contra Perú
¡Lo dejaron solo! Jacob Shaffelburg sorprendió a Perú y anotó el 1-0 de Canadá en amistoso
¡Sentenciado! Gol de Julian Hall que pone 3-1 para Estados Unidos que deja sin respuesta a Perú
Diego Kochen, portero con raíces peruanas, debuta en Estados Unidos ante la selección de Perú
¡En menos de 5 minutos! Gol de Justin Ellis para el 1-0 de Estados Unidos vs Perú por amistoso
Pedro Gallese cometió un tremendo error y anotó un autogol para que España golee 3-0 a Perú
Fabio Gruber cometió un grosero error: Haití casi anota el 2-0 ante Perú y generó la molestia de Mano Menezes
¡En el último minuto! Kevin Guity anotó el empate 2-2 de Honduras ante la selección peruana
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