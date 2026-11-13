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Perú vs Bolivia por amistoso
Gianluca Lapadula perdió gol clave para Perú ante Bolivia. | Foto: América TV

¡Insólito! Gianluca Lapadula falló inédito gol para Perú y todo Matute no lo puede creer

Gianluca Lapadula quedó mano a mano con el golero Lampe y no pudo definir para sorpresa de los hinchas peruanos que se hacen presentes en Matute.

Diego Medina
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