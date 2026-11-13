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Perú vs Bolivia por amistoso

¡Determinante! Gianluca Lapadula anotó de penal el 1-0 de Perú vs Bolivia por partido amistoso

Gianluca Lapadula tomó la responsabilidad y desde los once pasos anotó el 1-0 de la selección peruana ante Bolivia por el partido amistoso. El 'Bambino' hizo estallar a los hinchas en Matute.

Angel Curo
Gianluca Lapadula anotó de penal el 1-0 de Perú vs Bolivia por partido amistoso
Gianluca Lapadula anotó de penal el 1-0 de Perú vs Bolivia por partido amistoso | Captura: América TV
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La selección peruana dio el primer golpe. La ‘Bicolor’ encontró el primero del partido por parte de Gianluca Lapadula. El ‘Bambino’ ejecutó un gran disparo de penal y anotó el 1-0 en el amistoso ante Bolivia haciendo explotar a los hinchas en el Estadio Alejandro Villanueva.

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Gianluca Lapadula anotó de penal el 1-0 de Perú vs Bolivia

El equipo dirigido por Mano Menezes empezó con pie derecho en el amistoso ante Bolivia y fue Rodrigo Vilca quien se introdujo en el área, donde terminó encontrando un penal que tuvo que ser validado por el VAR. Tras ello, Gianluca Lapadula tomó la responsabilidad y no falló en el cobro.

El delantero de Universitario ejecutó su disparo con una gran potencia al lado opuesto del portero Carlos Lampe y en su celebración entabló un fraternal abrazo junto al resto de sus compañeros. Esta fue la anotación 13 del delantero ítalo-peruano con la camiseta de la selección peruana.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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