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¡Determinante! Gianluca Lapadula anotó de penal el 1-0 de Perú vs Bolivia por partido amistoso
Gianluca Lapadula tomó la responsabilidad y desde los once pasos anotó el 1-0 de la selección peruana ante Bolivia por el partido amistoso. El 'Bambino' hizo estallar a los hinchas en Matute.
La selección peruana dio el primer golpe. La ‘Bicolor’ encontró el primero del partido por parte de Gianluca Lapadula. El ‘Bambino’ ejecutó un gran disparo de penal y anotó el 1-0 en el amistoso ante Bolivia haciendo explotar a los hinchas en el Estadio Alejandro Villanueva.
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Gianluca Lapadula anotó de penal el 1-0 de Perú vs Bolivia
El equipo dirigido por Mano Menezes empezó con pie derecho en el amistoso ante Bolivia y fue Rodrigo Vilca quien se introdujo en el área, donde terminó encontrando un penal que tuvo que ser validado por el VAR. Tras ello, Gianluca Lapadula tomó la responsabilidad y no falló en el cobro.
El delantero de Universitario ejecutó su disparo con una gran potencia al lado opuesto del portero Carlos Lampe y en su celebración entabló un fraternal abrazo junto al resto de sus compañeros. Esta fue la anotación 13 del delantero ítalo-peruano con la camiseta de la selección peruana.
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